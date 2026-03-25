テレビ大阪（大阪市中央区）は25日、春の番組改編会見を行い、開局45周年を記念して「制作費総額1億円」をうたい、社内外から新企画を募集すると発表した。

「テレビ大阪ネクストIPプロジェクト」と題した企画で、これまでは主に社内対象だったが今回初めて、広く社外からも募集する。羽柴康晴コンテンツ戦略局編成部長は「ウチは“お金ないない”と自虐的にやっているんですが、今回は開局45周年の目玉として、ナナメ上の企画としてやっていきたい」と意気込み。「企画募集の規模としてはかつてない規模。大舞台から（飛び込む）…ぐらいの気持ちです」と苦笑いながらも胸を張った。

「ショートドラマでもバラエティーでも。社外のさまざまなクリエイターやコンテンツ制作企業を想定はしていますが、例えば小学生のイフルエンサーでも門戸は閉ざさない」といい1本の放送枠は15〜30分。基本的には深夜枠で、45周年がスタートする今年10月以降から随時、来年9月末までで月1ペースの放送を目指す。応募受付は4月1日から5月31日まで（第1弾応募締め切り）。

この日、司会を務めた同局の福谷清志アナ（45）は「私は昔からとんねるずさんが大好きでして、テレビでボウリングをしたい」と発案したが羽柴編成部長からは「却下します」と即答されガッカリしていた。