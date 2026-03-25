河村勇輝、ウィンディシティ・ブルズに帯同も出場なし…Gリーグは残り1試合

3月25日（現地時間24日）にレガシー・アリーナでGリーグの試合が行われ、ウィンディシティ・ブルズがバーミングハム・スクアドロンと対戦した。

シカゴ・ブルズと2ウェイ契約を結ぶ河村勇輝はウィンディシティ・ブルズに帯同するため、24日（同23日）にユナイテッド・センターで開催されたヒューストン・ロケッツ戦を欠場。スクアドロン戦のベンチに入ったが、インアクティブプレーヤーとして登録され、出場しなかった。

試合はリードチェンジ21回の接戦で、2点ビハインドで迎えた第4クォーター残り1分13秒からマック・マクラングの3ポイントシュート、ドライブで逆転に成功。1点差に詰め寄られた同13秒にはギオルギ・ベシャニシュヴィリがレイアップを沈めた。しかし、同9秒に3本のフリースローを決められて同点。同6秒に1点抜け出したものの、同4秒に2本のフリースローで試合をひっくり返され、133－134で惜敗した。

ウィンディシティ・ブルズはマクラングが8本の3ポイントを含む59得点に5リバウンド10アシストと爆発。キーショーン・ブライアンが23得点9リバウンド、ベシャニシュヴィリが14得点9リバウンド、モハマドゥ・グエイェが14得点6リバウンドを挙げた。

なお、29日（同28日）のウェストチェスター・ニックス戦がレギュラーシーズン最終戦となる。

■試合結果



バーミングハム・スクアドロン 134－133 ウィンディシティ・ブルズ



BIR｜25｜39｜31｜39｜＝134



WCB｜32｜28｜30｜43｜＝133



Mac McClung is OUT OF THIS WORLD! 🔥🔥🔥

Not only did he become the G League All-Time Leading Scorer, he just recorded a career-high 59 points! This marks his second 50+ PT game this season. Mac now holds the third highest scoring game in G League history! 🏆 pic.twitter.com/O7OoIffEi3

- NBA G League (@nbagleague) March 25, 2026

【動画】マック・マクラングが59得点と爆発