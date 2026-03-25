人気メニューに麺を加えてボリュームアップ「もやしのとん平焼きそば」
【写真を見る】もやしと卵コスパ抜群ボリュームおかず「もやしの卵チヂミ」
節約とかさ増しに便利な食材といえば「もやし」。
圧倒的なコスパで食費を抑えつつ、お肉の量を減らしてもしっかり満足できる「かさ増し効果」は絶大。パパッと作れる和え物から、ガッツリ主役級のおかず、洋風アレンジまで、時短で美味しい調理法がたくさんあります。安くてヘルシー、しかもお腹いっぱいになれる最強の節約レパートリーを、あなたの食卓に取り入れてみませんか？
もやしのとん平焼きそば
1人分：650kcal
塩分：1.6g
■【材料（2人分）】
もやし…1/2袋
豚こま切れ肉…80g
溶き卵…3個分
万能ねぎの小口切り…5本分
焼きそば用麺…2玉
塩
こしょう
サラダ油
中濃ソース
マヨネーズ
■【作り方】
1 麺は耐熱皿にのせてラップをかけ、3分レンチン（600W）してほぐす。豚肉は塩、こしょう各適量をふる。
2 フライパンに油大1/2を中火で熱し、豚肉を炒める。色が変わったらもやし、麺を加えてほぐしながら炒め合わせる。中濃ソース大1・1/2を加えてさっと炒め、取り出す。
3 フライパンをきれいにして油大1/2を中火で熱し、溶き卵の1/2量を流し入れる。大きく混ぜて円形に広げる。半熟状になったら2の1/2量をのせて卵の手前と奥をたたみ、フライパンを逆さにして器に取り出す。残りも同様に焼く。
4 器に盛って中濃ソース、マヨネーズ各適量をかけ、万能ねぎをのせる。
POINT
卵の上に焼きそばをのせたらフライパンの縁に寄せ、フライ返しで卵の手前と奥を返して包む。
■レシピを参考にするときは
・小さじ1（作り方内では小1）は5ml、大さじ1（作り方内では大1）は15ml、1カップは200mlです。
・ガスコンロ使用を基準にしています。IH調理器などの場合は調理機器の表示を参考にしてください。
・電子レンジの加熱時間は特に表記のないかぎり、600Wのものを基準にしています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。
・ オーブントースターは1000Wのものを基準にしています。W数が異なる場合は加熱時間を調整してください。また、機種によって異なる場合がありますので、必ず様子を見ながら加熱してください。
※本記事はレタスクラブ編集部著の書籍『レタスクラブのもやし100レシピ』から一部抜粋・編集しました。
料理＝市瀬悦子、撮影＝榎本修／『レタスクラブのもやし100レシピ』