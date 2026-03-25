「衝撃的なKパレードだ！」大谷翔平の奪三振ショーに韓国メディアも脱帽「まさに“怪物投球”」

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平がオープン戦最終戦で圧巻のピッチングを披露した。この活躍は韓国でも「“158kmズバン！KKKKKKKKKKK”大谷、シーズン開幕前に圧倒的ピッチング」と題した『OSEN』など、各メディアによって大きく報じられている。

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大谷は3月25日（日本時間）に行われたロサンゼルス・エンゼルスとのオープン戦に「1番・投手」で出場し、4回を投げて4被安打、2四球、11奪三振、3失点を記録した。

1回は先頭打者のザカリー・ネトを空振り三振に仕留め、マイク・トラウトを空振り三振、ノーラン・シャヌエルを遊ゴロと三者凡退で試合をスタートさせた大谷。2回にはホルヘ・ソレアに安打を許し、ヨアン・モンカダに四球を与えて無死一、二塁のピンチを招いたが、後続のジョ・アデル、ジョシュア・ロー、トラビス・ダーノーをいずれも空振り三振に退け、自らの力でピンチを脱出した。

3回もオズワルド・ペラザ、ネト、トラウトの3人を三振で抑える完璧投球。4回も先頭のシャヌエルを四球で歩かせたが、ソレア、ジェイマー・カンデラリオ、アデルを三者連続三振とした。同回裏の攻撃では、先頭打者として打席に立ち安打を放った。

5回もマウンドに上がったが、ローとダーノーに連続安打を浴びて無死一、二塁とし、ペラザの適時打で先制点を献上したところで降板した。バトンタッチしたアントワン・ケリーが2失点を許したため、大谷の失点は3点となった。

大谷翔平（写真提供＝OSEN）

この日は計86球を投げてストレート（31球）、カーブ（17球）、スイーパー（16球）、シンカー（14球）、スプリット（8球）を使い分けた。ストレートの最速は時速98.5マイル（約158.5km）だった。なお、試合はエンゼルスが3-0で勝利した。

大谷の奪三振ショーをスポーツ紙『スポーツ朝鮮』は「衝撃的なKパレード」、ネットメディア『スポーツ韓国』は「驚愕のKショー」と表現。スポーツメディア『SPOTV NEWS』は見出しで「本当にサイ・ヤング賞を受賞できるはずだ」と伝え、「怪物投球」と表現したネットメディア『ニュースピム』は「オープン戦ラスト登板でマウンドを支配し、今季フルタイムでの投手復帰への期待感を高めた」と絶賛していた。