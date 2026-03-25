「辛すぎる」「悲しい」日本対イングランドの８日前、現地からもたらされた“一報”にSNS落胆「見たかったな」
現地３月31日に聖地ウェンブリーで日本代表と国際親善試合を戦うイングランド代表は23日、エベレチ・エゼ（アーセナル）とジャレル・クアンサー（レバークーゼン）が怪我のため不参加となり、代わりにハービー・バーンズ（ニューカッスル）とベン・ホワイト（アーセナル）を招集すると発表した。
とりわけガナーズで10番を背負うエゼは、クリスタル・パレス時代に鎌田大地と共闘していた点も含めて、日本のファンもプレーを見るのを楽しみにしていたようだ。
日英戦８日前の悲報に、SNS上でも日本のファンから次のような声が上がった。
「悲しい」
「観たかった」
「見られないの辛すぎる」
「エゼと鎌田の再会を見れないのは残念」
「あのサイド攻撃にどれだけ対応出来るか観たかったなー 他のメンバーもエグすぎやけど」
「エゼと鎌田が代表ユニ着て再会するとこ見たかったなー」
「見れないのかい」
「お大事に」
とはいえ、追加でバーンズとホワイトを招集できるというのも、イングランド代表の層の厚さを表わしていると言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」
とりわけガナーズで10番を背負うエゼは、クリスタル・パレス時代に鎌田大地と共闘していた点も含めて、日本のファンもプレーを見るのを楽しみにしていたようだ。
「悲しい」
「観たかった」
「見られないの辛すぎる」
「エゼと鎌田の再会を見れないのは残念」
「あのサイド攻撃にどれだけ対応出来るか観たかったなー 他のメンバーもエグすぎやけど」
「エゼと鎌田が代表ユニ着て再会するとこ見たかったなー」
「見れないのかい」
「お大事に」
とはいえ、追加でバーンズとホワイトを招集できるというのも、イングランド代表の層の厚さを表わしていると言えるだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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