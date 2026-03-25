HANAがお互いをiPhoneで撮り合う動画が『ELLE JAPAN』のSNSで公開され、「可愛すぎる」と話題を集めている。

【動画】お互いを和気あいあいとiPhoneで撮り合うHANA【動画】マヒナのバースデームービー

■HANAが「可愛いです～」「beautiful」とお互いをベタ褒め！

カラフルな衣装で登場したHANAの7人は、iPhone 17 Proを手に、撮影者と撮影風景をひとつの動画に収められるデュアルキャプチャー機能でお互いを撮影。まずはMAHINA（マヒナ）がカメラを持ち、YURIが両手を顔に近づけたポーズに「ああ、可愛いです～」と見惚れる。そしてCHIKA（チカ）は踊るマヒナを撮影。NAOKO（ナオコ）はカメラに顔を近づけて、チカのセクシーなトゥワークダンスを収める。

そしてMOMOKA（モモカ）はチェックのセットアップがよく似合うナオコを撮影し、KOHARU（コハル）は、ぱっつん前髪が印象的なJISOO（ジス）を激写して「beautiful」とコメント。ユリが撮影したコハルは、肩をチラリと見せて場を盛り上げる。そしてモモカは華麗に舞い、長いネイルをアピールした。その場の楽しい雰囲気がよく伝わってくる動画に仕上がっている。

最後は全員で、3月27日に配信リリースされる新曲「Bad Girl」のヒントを、ポーズで表現している。

SNSでは「撮ってる側もビジュ良いのはなんで？」「みんな可愛い」「究極に可愛い」「衣装神すぎる！」「ビジュ沼すぎる」「みんなちがってみんないいを体現してる」「ジスのぱっつんの破壊力」と反響を集めている。

■HANAの末っ子・マヒナがティアラを着けたバースデームービー

なおメンバー最年少のマヒナが、3月25日に誕生日を迎えた。HANAのSNSでは、マヒナがティアラを着けてケーキのろうそくを吹き消すバースデームービーが公開されている。