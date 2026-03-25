櫻坂46、映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction”』リリース記念スペシャル番組生配信決定

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櫻坂46が、4月7日19時より最新映像作品『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』のリリースを記念したスペシャル番組の生配信を、公式YouTubeチャンネルにて行うことが決定した。

■MCはグランジの遠山大輔＆はんにゃ.の金田哲

この生配信番組は、MCにグランジの遠山大輔とはんにゃ.の金田哲が出演し、櫻坂46のライブ映像作品を通して彼女たちの魅力を熱く語ってきた。第9回目を迎える今回は、スペースシャワーTVとタッグを組んで届ける。

2025年、過去最大規模となる26万人を動員した『5th TOUR 2025 “Addiction”』。そのツアーファイナルである京セラドーム大阪公演を中心に、櫻坂46が駆け抜けてきたツアーの軌跡をたどりながら、MC2名独自の視点で振り返っていく。なお、メンバーの出演はない。

当日はハッシュタグ「#櫻坂46スペシャでリリパ」でリアルタイムで盛り上げ、櫻坂46の最新作品のリリースをお祝いしよう。

■配信情報

「櫻坂46 LIVE Blu-ray & DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』発売記念リリースパーティー」

04/07（火）19:00～櫻坂46 Official YouTube Channelにて配信

■リリース情報

2026.03.11 ON SALE

SINGLE「The growing up train」

2026.04.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『5th TOUR 2025 “Addiction” TOUR FINAL at KYOCERA DOME OSAKA』

■関連リンク

櫻坂46 Official YouTube Channel

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/