ROIROMプレデビュー第3弾楽曲「DRESS CODE」配信リリース＆MVプレミア公開決定

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ROIROMが、プレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」を、3月25日に配信リリース。さらに、同日20時には「DRESS CODE」MVがプレミア公開される。

■洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる一曲

国内外の大型オーディション番組への参加をきっかけに大きな注目を集めた、本多大夢と浜川路己によるアイドルデュオ、ROIROM。

「DRESS CODE」は、ROIROMのふたりが“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲。

品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR&B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドが展開。そこに重なる洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる一曲に仕上がっている。

聴く者を特別な世界へと誘う「DRESS CODE」のMVでは、開放感のあるロケーションと鮮やかな色彩を活かし、非日常感と親しみやすさを兼ね備えた世界観を構築。“魔法の鏡”というコンセプトのもと、光のきらめきや空間の広がりを取り入れた演出が、楽曲に込められた前向きな高揚感を印象的に映し出し、その雰囲気を視覚的にも表現している。

耳に残るサビのメロディと、ふたりの息の合ったパフォーマンスが彩る鮮やかな世界観は必見だ。

また「DRESS CODE」の配信スタートに合わせて「DRESS CODE」のダウンロードキャンペーンおよびMVシェアキャンペーン、Instagramストーリーズシェアキャンペーンも実施。

ダウンロードキャンペーンでは応募者全員にオリジナル画像がプレゼントされる他、抽選で3名にサイン入りチェキをプレゼント。MVシェアキャンペーンおよびInstagramストーリーズシェアキャンペーンでは、XやInstagram（ストーリーズ）でシェアした人全員に、オリジナル画像（ソロ画像）がプレゼントされる。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

結成1周年を迎える5月にデビューを控えるROIROM。今回リリースされた「DRESS CODE」を含むプレデビュー期間の歩みすべてが、その瞬間へと繋がっていく。ふたりがどのような物語を描き、どこまで新たな景色を切り拓いていくのか。第一章の幕開けは、すぐそこまで迫っている。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「DRESS CODE」

■関連リンク

ROIROM OFFICIAL SITE

https://roirom.com/