Creepy Nuts、新曲「Fright」が永作博美＆松山ケンイチ出演ドラマ『時すでにおスシ!?』主題歌に決定

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Creepy Nutsの新曲「Fright」が、4月7日より放送開始となるTBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の主題歌に決定。4月10日に配信リリースされる。

■再出発への想いを表現した一曲

『時すでにおスシ!?』は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。

子育てを終え、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、“鮨アカデミー”で第二の人生を歩み始める主人公・待山みなとを永作博美が務め、ある事情から他人と深く関わるのを避けてきた堅物な“鮨アカデミー”の講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。

主題歌「Fright」は、Creepy Nutsならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだ、ドラマのストーリーにも通ずる再出発への想いを表現した一曲。4月7日のドラマ初回放送内で初解禁となる。

Creepy Nuts がTBSドラマの主題歌を手がけるのは、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」に選ばれ社会現象にもなった金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来となり、約2年ぶりのTBSドラマ主題歌の担当に期待が高まる。

■Creepy Nuts・R-指定 コメント

■主演・永作博美 コメント

■編成プロデュース・松本友香/プロデュース・益田千愛 コメント

■番組情報

TBS系『時すでにおスシ!?』

04/07（火）スタート

毎週火曜 22:00～22:57

脚本：兵藤るり

監督：坪井敏雄、岡本伸吾、金子文紀

出演：永作博美、松山ケンイチ、ファーストサマーウイカ、中沢元紀、山時聡真、杏花、平井まさあき（男性ブランコ）、猫背椿、関根勤、有働由美子、佐野史郎

■リリース情報

2026.04.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Fright」

■関連リンク

番組サイト

https://www.tbs.co.jp/tokisushi_tbs/

Creepy Nuts OFFICIAL SITE

http://creepynuts.com/

■【画像】ドラマ『時すでにおスシ!?』ポスター