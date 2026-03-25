朝ドラ『ばけばけ』今週最終回！ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり-From THE FIRST TAKE」本日リリース

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ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり-From THE FIRST TAKE」が、3月25日に配信リリース。なお「笑ったり転んだり」が主題歌をつとめる、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、3月27日の放送で最終回を迎える。

■ふたりの歌×ピアノというシンプルな編成による一発撮りパフォーマンス

佐野遊穂と佐藤良成によるデュオ、ハンバート ハンバート。

NHK連続テレビ小説『ばけばけ』主題歌「笑ったり転んだり」は、日々の世知辛さとさりげない幸せを綴った楽曲。『第76回NHK紅白歌合戦』でも披露され話題となった。

『THE FIRST TAKE』では、そんな「笑ったり転んだり」を、ふたりの歌とピアノというシンプルな編成で一発撮り。

ハンバート ハンバートのファンはもちろんのこと、ドラマファンも要チェックだ。

■リリース情報

2026.03.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「笑ったり転んだり-From THE FIRST TAKE」

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

ハンバート ハンバート OFFICIAL SITE

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