エスケイジャパン <7608> [東証Ｓ] が3月25日昼(12:00)に配当修正を発表。26年2月期の年間配当を従来計画の41円→47円(前の期は27円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、企画開発力、コスト競争力の強化を図るための内部留保の充実を図りつつも、事業の中長期的な展望のもとに、株主への利益還元は、連結ベースでの配当性向の目安を概ね30％前後として安定的かつ継続的な配当を行うこととしております。期末配当につきましては、この配当方針を基に、当期の業績見通し等を踏まえ検討した結果、令和８年２月期の１株当たりの期末配当予想を、普通配当１株当たり23 円から６円増配し、29 円とすることを決定いたしました。これにより、当期の年間配当は、中間配当と合わせて１株当たり 47 円となる予定です。

