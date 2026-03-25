DAIGO、島根へ家族旅行 元首相・祖父の銅像前での写真に反響「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくり」
ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が24日、自身のインスタグラムを更新。家族で島根を訪れたことを明かし、思い出の写真を投稿した。
【写真】「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」DAIGOが公開した島根へ“家族旅行”での思い出ショット
17日に妻で俳優の北川景子（39）が、出演中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の舞台となった島根でトークショーを開催。北川は自身のSNSで、イベントのオフショットのほか、島根の名所を観光した様子を披露していた。
この日DAIGOは、「島根、こないだ行きました！ばけばけ、おタエさまと三之丞のトークショー！」と北川と共に島根を訪れていたことを明かし、トークショーの会場となった島根県立美術館前で“ウィッシュ”ポーズを決める姿や、出雲大社を観光する様子を紹介した。
また、島根は祖父・竹下登元首相の地元であり、竹下氏の銅像前で2人の子どもたちが遊ぶ写真を公開。これには、「素敵なご家族」「娘ちゃんと息子君可愛すぎます」「ご家族で帰省されていたのですね！」「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」「お祖父様もかわいいひ孫さんに逢えて喜ばれてますね」など、多くの反響が寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。
【写真】「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」DAIGOが公開した島根へ“家族旅行”での思い出ショット
17日に妻で俳優の北川景子（39）が、出演中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合ほか）の舞台となった島根でトークショーを開催。北川は自身のSNSで、イベントのオフショットのほか、島根の名所を観光した様子を披露していた。
また、島根は祖父・竹下登元首相の地元であり、竹下氏の銅像前で2人の子どもたちが遊ぶ写真を公開。これには、「素敵なご家族」「娘ちゃんと息子君可愛すぎます」「ご家族で帰省されていたのですね！」「お子さんたち、めちゃ大きくなりましたね〜！」「娘ちゃん、ママのミニチュアみたい！雰囲気そっくりです！」「お祖父様もかわいいひ孫さんに逢えて喜ばれてますね」など、多くの反響が寄せられている。
DAIGOと北川は2016年1月に結婚。20年9月に長女、24年1月に長男の誕生を報告した。