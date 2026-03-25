日経225先物：25日正午＝1340円高、5万3270円
25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1340円高の5万3270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3616.45円に対しては346.45円安。出来高は3万1344枚となっている。
TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比81.5ポイント高、現物終値比31.77ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53270 +1340 31344
日経225mini 53265 +1335 532014
TOPIX先物 3613 +81.5 48637
JPX日経400先物 32740 +735 1675
グロース指数先物 713 +18 2842
東証REIT指数先物 1920.5 +13 135
株探ニュース
TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比81.5ポイント高、現物終値比31.77ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53270 +1340 31344
日経225mini 53265 +1335 532014
TOPIX先物 3613 +81.5 48637
JPX日経400先物 32740 +735 1675
グロース指数先物 713 +18 2842
東証REIT指数先物 1920.5 +13 135
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