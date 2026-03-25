　25日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1340円高の5万3270円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3616.45円に対しては346.45円安。出来高は3万1344枚となっている。

　TOPIX先物期近は3613ポイントと前日比81.5ポイント高、現物終値比31.77ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53270　　　　 +1340　　　 31344
日経225mini 　　　　　　 53265　　　　 +1335　　　532014
TOPIX先物 　　　　　　　　3613　　　　 +81.5　　　 48637
JPX日経400先物　　　　　 32740　　　　　+735　　　　1675
グロース指数先物　　　　　 713　　　　　 +18　　　　2842
東証REIT指数先物　　　　1920.5　　　　　 +13　　　　 135

株探ニュース