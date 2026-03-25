小野真弓、“整理整頓”した自宅ショット公開「オシャレでゴージャス」「素敵なお部屋」「センスありますね〜」 犬と猫のいる暮らしを紹介
俳優の小野真弓（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。“整理整頓”した自宅ショットを公開した。
【写真】「オシャレでゴージャス」「センスありますね〜」“整理整頓”した自宅ショット披露の小野真弓 ※3枚目
自宅での撮影があったことを明かし、「すんごい勢いで すんごい散らかってる物たちを片付け」したと説明。
今月は小野の誕生日月（12日）で、片付けを行った後に担当番組からもらった祝いの花や「オシャレなご近所の友人」からもらったテーブルを配置したことも紹介し、「お部屋が華やか」「#犬と猫のいる暮らし」とうれしそうに写真をアップしていた。
コメント欄には「お部屋がスタジオセットのようにオシャレでゴージャスですね〜」「素敵な笑顔に素敵なお部屋」「笑顔と綺麗な花がとても合っていて素敵ですね」「綺麗な部屋」「お家もオシャレ センスありますね〜 デッカイ鏡ありますけど、ここでポーズとってるのでしょうか」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「オシャレでゴージャス」「センスありますね〜」“整理整頓”した自宅ショット披露の小野真弓 ※3枚目
自宅での撮影があったことを明かし、「すんごい勢いで すんごい散らかってる物たちを片付け」したと説明。
今月は小野の誕生日月（12日）で、片付けを行った後に担当番組からもらった祝いの花や「オシャレなご近所の友人」からもらったテーブルを配置したことも紹介し、「お部屋が華やか」「#犬と猫のいる暮らし」とうれしそうに写真をアップしていた。
コメント欄には「お部屋がスタジオセットのようにオシャレでゴージャスですね〜」「素敵な笑顔に素敵なお部屋」「笑顔と綺麗な花がとても合っていて素敵ですね」「綺麗な部屋」「お家もオシャレ センスありますね〜 デッカイ鏡ありますけど、ここでポーズとってるのでしょうか」など、さまざまな反響が寄せられている。