山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』収録曲ティザー映像を公開
山下達郎がソロデビュー50周年を記念して4月8日にリリースする、1stソロアルバムの特別エディション『CIRCUS TOWN 50th ANNIVERSARY EDITION』より、収録曲8曲のティザー映像が公開される。
【動画】山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』ティザー映像
同映像では、ミュージックビデオ、ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん（原案キャラ：とりみき）”が3D化され、当時アルバムのレコーディングが行われたニューヨーク、ロサンゼルスの街を遊覧飛行する。最新のリマスタリング音源とともに、楽曲にあわせていろいろな街の表情を楽しめる内容になっている。
また、YouTubeチャンネルにて収録曲のYouTube Shortsも公開される。現在「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」の4曲が公開中だ。
【動画】山下達郎、50周年記念盤『CIRCUS TOWN』ティザー映像
同映像では、ミュージックビデオ、ジャケットなどでも使用されているキャラクター“タツローくん（原案キャラ：とりみき）”が3D化され、当時アルバムのレコーディングが行われたニューヨーク、ロサンゼルスの街を遊覧飛行する。最新のリマスタリング音源とともに、楽曲にあわせていろいろな街の表情を楽しめる内容になっている。
また、YouTubeチャンネルにて収録曲のYouTube Shortsも公開される。現在「CIRCUS TOWN」「WINDY LADY」「MINNIE」「永遠に」の4曲が公開中だ。