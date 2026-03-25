櫻坂46三期生11人全員に聞いた“かなえたいこと” 山下瞳月は「髪を金髪に染めたいです…！」【インタビュー】
櫻坂46の三期生11人が総出演する青春ファンタジードラマ『路地裏ホテル』が、NTTドコモが提供する映像配信サービス「Lemino」にて独占配信中だ。本作で本格ドラマに初挑戦した石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村山美羽、村井優、山下瞳月の11人全員にインタビューを実施し、ドラマの内容にちなみひとり一人に“かなえたいこと”を聞いた。
【写真】いつもと雰囲気が違う！役衣装で集結した櫻坂46三期生メンバー
――オムニバスのドラマの中には「叶えたい10のこと」という話もありますが、みなさんが個人的にかなえたいことを教えてください。
【村山】私はカヌーに乗りたいです。夏季合宿？とかでカヌーとか乗るじゃないですか。それに憧れがあったので、11人みんなで漕いでカヌーに乗りたいなって思います。
【中嶋】私はもう一回ドラマがやりたいです。今回の撮影が楽しかったので、またできたらいいなって。次やりたいのは新米警官（笑）。刑事モノをやりたいです。（笑）
【小島】私はみんなでシェアハウスをやってみたいです。嫌な子もいるかもしれないですけど（笑）。三期生で。一日ぐらいならいけるんじゃないかなって。夏季合宿も兼ねて（笑）。
【遠藤】私は早くバク転ができるようになりたいです。6回以上は習いに行ってて、前に回るやつはできるようになったんですけど、バク転がなかなか一人でできるようにならないので、飛んだ感覚を早く味わいたいなと思いました。
【石森】最近思ってるのが、おいしいフルーツでジャムを作りたいです。
【三期生】かわいすぎる（笑）
【石森】コトコトと、ジャムって時間をかけて作らなきゃいけないので、コトコト煮る時間が欲しいなって思ってます。ベリー系を育てるところからやりたいです！
【向井】私は旅行に行きたくて。一人で旅行に行かないので、一人でいろんなところに旅に出てみたいなって思います。宮城県に行って牛タンを食べたいです。
【山下】私は髪を金髪に染めたいです…！
【谷口】私は生活習慣を直したいです（笑）。夜型人間なんですけど、ちゃんと朝早くに起きて、朝日を浴びれるような人になれたらなと思ってます。
【村井】私は三期生で楽曲を制作してみたいです。歌詞を書く子がいたり、メロディを作る子がいたり、振付だったり、みんなで一つのものを作るっていうのができたらいいなと思いました。私は振付を担当します（笑）。
【小田倉】私はローラースケートに乗れるようになりたいです。私だけじゃなくて、せっかくだったら三期生みんなでかっこよくローラースケートに乗ってみたいです。（村井に）振付を入れてもらいます（笑）。
【的野】私もまたドラマをやりたいです！学生時代が楽しかったので、学生時代に戻りたいなっていう個人的な思いもあって、学生役をやってみたいです。
――もし相手役を選ぶとしたら？
【的野】相手役を選ぶとしたら…一度やったのでやっぱり麗奈ですかね（笑）。
【三期生】璃花ちゃん…（笑）
【石森】（シュン）
■『路地裏ホテル』エピソード概要
＜エピソード1＞タイトル：修学旅行の話
脚本家の小山内唯香（中嶋優月）は、“キラキラ恋愛モノ”の執筆を依頼され、どう書いたら良いか分からず悩んでいた。缶詰めしようと立ち寄った路地裏ホテルで、唯香は不思議な世界へ迷い込み、高校時代にタイムスリップ。なぜか、あの頃自分が欠席したはずの修学旅行に参加していた。当時想いを寄せていた黒田翔と再会した唯香は、同級生の麻里（村山美羽）と共に、キラキラ恋愛モノの“取材”のため、あの頃の恋愛と向き合っていく。
出演：中嶋優月(櫻坂46)、村山美羽(櫻坂46)、高尾昇吾、川添野愛、前野朋哉、仲村トオル
監督：頃安祐良
脚本：玉田真也
＜エピソード2＞タイトル：叶えたい10のこと
美術部生徒の琴原美名（小島凪紗）は、宿泊した路地裏ホテルで不思議な世界にいざなわれる。そこは美名の高校。目の前には親友、秋野沙理（遠藤理子）が立っている。ふたりは10個の夢を互いに出し合う約束をしていた。途中までしか終わっていなかった約束の続きを、ひとつずつ叶えていく美名と沙理。妹、香織（石森璃花）との関係性に悩んでいた沙理の背中を押してあげる美名。その時彼女は、この世界の意味を知ることになる…。
出演：小島凪紗(櫻坂46)、遠藤理子(櫻坂46)、石森璃花(櫻坂46)、花音、仲村トオル
監督：高橋栄樹
脚本：伊達さん
＜エピソード3＞タイトル：ハートに火を点けて
夢を諦めかけたミュージカル俳優の卵、吉井スズカ（谷口愛季）は、地元行きの飛行機が欠航になり、急遽、路地裏ホテルに宿泊。不思議な世界へ転生してしまう。そこで出会ったのは、全く売れないおっさんバンド“オポッサム”の3人だ。すると、ライブ前にして解散の危機。こちらの世界でマネージャーということになっているスズカは、ボーカル、トモヤの娘、ノア(村井優)とともに、彼らのラストステージに立ち合う。前途多難なライブのいく末は…。
出演：谷口愛季(櫻坂46)、村井優(櫻坂46)、川谷修士(2丁拳銃)、嶋田修平(シマッシュレコード)、鳥居俊介(シマッシュレコード)、前原瑞樹、仲村トオル
監督：頃安祐良
脚本：大野大輔
＜エピソード4＞タイトル：標的
弓道部の西原紬（的野美青）は、試合を目前に、的を射ることができないスランプに陥っていた。路地裏ホテルで休息を取ろうとし、部屋の扉を開けると…なぜかそこは見知らぬ山中。そこで彼女は、祖父、勇夫を連れ去った怪しげな大人たちの後を追う。彼らはどうやら逃亡犯…。そこで紬は、囚われの身になった謎の少女、霧谷玲衣（小田倉麗奈）と出会う。目まぐるしく錯綜する大人たちの欲望に巻き込まれる紬。その両手には祖父の猟銃が鈍く光り…。
出演：的野美青(櫻坂46)、小田倉麗奈(櫻坂46)、五頭岳夫、岩永洋昭、鈴之助、仲村トオル
監督：高橋栄樹
脚本：伊達さん
＜エピソード5＞タイトル：あのときの声
出版社の営業職として働く望月咲（山下瞳月）は、タイパ、コスパ至上主義で、無駄の無い生活を心がけている。彼女は小説『鬨の声（ときのこえ）』の営業のため、路地裏ホテルに宿泊し…気づけば、その小説に登場する三櫻高校の応援部の部員になっていた。誰かの“応援”という行為に、強い拒否反応を示す彼女だったが、団長の稲葉京花（向井純葉）をはじめとした部員たちとの交流を通じて、大切なことに気づいていく。
出演：山下瞳月(櫻坂46)、向井純葉(櫻坂46)、朝倉あき、石川愛大、石田剛太、仲村トオル
監督：大内田龍馬、頃安祐良
脚本：下田悠子、伊達さん
――オムニバスのドラマの中には「叶えたい10のこと」という話もありますが、みなさんが個人的にかなえたいことを教えてください。
【村山】私はカヌーに乗りたいです。夏季合宿？とかでカヌーとか乗るじゃないですか。それに憧れがあったので、11人みんなで漕いでカヌーに乗りたいなって思います。
【中嶋】私はもう一回ドラマがやりたいです。今回の撮影が楽しかったので、またできたらいいなって。次やりたいのは新米警官（笑）。刑事モノをやりたいです。（笑）
【小島】私はみんなでシェアハウスをやってみたいです。嫌な子もいるかもしれないですけど（笑）。三期生で。一日ぐらいならいけるんじゃないかなって。夏季合宿も兼ねて（笑）。
【遠藤】私は早くバク転ができるようになりたいです。6回以上は習いに行ってて、前に回るやつはできるようになったんですけど、バク転がなかなか一人でできるようにならないので、飛んだ感覚を早く味わいたいなと思いました。
【石森】最近思ってるのが、おいしいフルーツでジャムを作りたいです。
【三期生】かわいすぎる（笑）
【石森】コトコトと、ジャムって時間をかけて作らなきゃいけないので、コトコト煮る時間が欲しいなって思ってます。ベリー系を育てるところからやりたいです！
【向井】私は旅行に行きたくて。一人で旅行に行かないので、一人でいろんなところに旅に出てみたいなって思います。宮城県に行って牛タンを食べたいです。
【山下】私は髪を金髪に染めたいです…！
【谷口】私は生活習慣を直したいです（笑）。夜型人間なんですけど、ちゃんと朝早くに起きて、朝日を浴びれるような人になれたらなと思ってます。
【村井】私は三期生で楽曲を制作してみたいです。歌詞を書く子がいたり、メロディを作る子がいたり、振付だったり、みんなで一つのものを作るっていうのができたらいいなと思いました。私は振付を担当します（笑）。
【小田倉】私はローラースケートに乗れるようになりたいです。私だけじゃなくて、せっかくだったら三期生みんなでかっこよくローラースケートに乗ってみたいです。（村井に）振付を入れてもらいます（笑）。
【的野】私もまたドラマをやりたいです！学生時代が楽しかったので、学生時代に戻りたいなっていう個人的な思いもあって、学生役をやってみたいです。
――もし相手役を選ぶとしたら？
【的野】相手役を選ぶとしたら…一度やったのでやっぱり麗奈ですかね（笑）。
【三期生】璃花ちゃん…（笑）
【石森】（シュン）
■『路地裏ホテル』エピソード概要
＜エピソード1＞タイトル：修学旅行の話
脚本家の小山内唯香（中嶋優月）は、“キラキラ恋愛モノ”の執筆を依頼され、どう書いたら良いか分からず悩んでいた。缶詰めしようと立ち寄った路地裏ホテルで、唯香は不思議な世界へ迷い込み、高校時代にタイムスリップ。なぜか、あの頃自分が欠席したはずの修学旅行に参加していた。当時想いを寄せていた黒田翔と再会した唯香は、同級生の麻里（村山美羽）と共に、キラキラ恋愛モノの“取材”のため、あの頃の恋愛と向き合っていく。
出演：中嶋優月(櫻坂46)、村山美羽(櫻坂46)、高尾昇吾、川添野愛、前野朋哉、仲村トオル
監督：頃安祐良
脚本：玉田真也
＜エピソード2＞タイトル：叶えたい10のこと
美術部生徒の琴原美名（小島凪紗）は、宿泊した路地裏ホテルで不思議な世界にいざなわれる。そこは美名の高校。目の前には親友、秋野沙理（遠藤理子）が立っている。ふたりは10個の夢を互いに出し合う約束をしていた。途中までしか終わっていなかった約束の続きを、ひとつずつ叶えていく美名と沙理。妹、香織（石森璃花）との関係性に悩んでいた沙理の背中を押してあげる美名。その時彼女は、この世界の意味を知ることになる…。
出演：小島凪紗(櫻坂46)、遠藤理子(櫻坂46)、石森璃花(櫻坂46)、花音、仲村トオル
監督：高橋栄樹
脚本：伊達さん
＜エピソード3＞タイトル：ハートに火を点けて
夢を諦めかけたミュージカル俳優の卵、吉井スズカ（谷口愛季）は、地元行きの飛行機が欠航になり、急遽、路地裏ホテルに宿泊。不思議な世界へ転生してしまう。そこで出会ったのは、全く売れないおっさんバンド“オポッサム”の3人だ。すると、ライブ前にして解散の危機。こちらの世界でマネージャーということになっているスズカは、ボーカル、トモヤの娘、ノア(村井優)とともに、彼らのラストステージに立ち合う。前途多難なライブのいく末は…。
出演：谷口愛季(櫻坂46)、村井優(櫻坂46)、川谷修士(2丁拳銃)、嶋田修平(シマッシュレコード)、鳥居俊介(シマッシュレコード)、前原瑞樹、仲村トオル
監督：頃安祐良
脚本：大野大輔
＜エピソード4＞タイトル：標的
弓道部の西原紬（的野美青）は、試合を目前に、的を射ることができないスランプに陥っていた。路地裏ホテルで休息を取ろうとし、部屋の扉を開けると…なぜかそこは見知らぬ山中。そこで彼女は、祖父、勇夫を連れ去った怪しげな大人たちの後を追う。彼らはどうやら逃亡犯…。そこで紬は、囚われの身になった謎の少女、霧谷玲衣（小田倉麗奈）と出会う。目まぐるしく錯綜する大人たちの欲望に巻き込まれる紬。その両手には祖父の猟銃が鈍く光り…。
出演：的野美青(櫻坂46)、小田倉麗奈(櫻坂46)、五頭岳夫、岩永洋昭、鈴之助、仲村トオル
監督：高橋栄樹
脚本：伊達さん
＜エピソード5＞タイトル：あのときの声
出版社の営業職として働く望月咲（山下瞳月）は、タイパ、コスパ至上主義で、無駄の無い生活を心がけている。彼女は小説『鬨の声（ときのこえ）』の営業のため、路地裏ホテルに宿泊し…気づけば、その小説に登場する三櫻高校の応援部の部員になっていた。誰かの“応援”という行為に、強い拒否反応を示す彼女だったが、団長の稲葉京花（向井純葉）をはじめとした部員たちとの交流を通じて、大切なことに気づいていく。
出演：山下瞳月(櫻坂46)、向井純葉(櫻坂46)、朝倉あき、石川愛大、石田剛太、仲村トオル
監督：大内田龍馬、頃安祐良
脚本：下田悠子、伊達さん