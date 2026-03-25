石田ひかり、ネットの“特定班”として暗躍 『鬼女の棲む家』第1話あらすじ公開
俳優の石田ひかりが主演を務める、中京テレビ・日本テレビ系全国ネット「水曜プラチナイト」枠新ドラマ『鬼女の棲む家』（毎週水曜 深0：24〜）が、4月1日深夜から放送される。それに先立って、第1話のPR映像とあらすじが25日、公開された。
【写真】鬼女の家族キャストが発表
本作は、何気ない日常の裏で匿名の暴力が渦巻く“現代の闇”を描いた、完全オリジナルのサイコサスペンス。家庭を支える平凡な主婦でありながら、裏ではSNS上で巧みに個人情報を特定し、標的を炎上と破滅へと導く“鬼女”として暗躍してきた主人公・星野明香里（石田）が、ある日届いた謎の人物“ヒイラギ”からの「炎上させてほしい人間がいる」というDMをきっかけに、想像もしなかった危険へ巻き込まれていく。
有名人の不祥事の証拠をインターネットに潜むわずかな情報から見つけ出し、世に晒して炎上へと追い込む情報社会の鬼 “鬼女”。 SNSに上げられた写真の瞳に映る景色から居場所を突き止めるなど特定への執念は常軌を逸す。かつて、ネット上の既婚女性掲示板（略して“既女”＝“鬼女”）で始まった主婦たちのひまつぶしは次第に度を越え、時に超人気タレントや大物政治家を破滅に追い込むまでの影響を持つほどになっていた。
明香里は一見、平凡な主婦に見えるのが、裏の顔は鬼女。迷惑系配信者のピエロによるいたずら動画配信を見つけ、胸が騒ぎ出す。ピエロの特定に乗り出す。“気に入らない人間”に社会的制裁を下すことの快感に溺れていたある日、謎の人物から「炎上させてほしい人間がいる」 というダイレクトメールが届く。断れば次に晒されるのは自分かもしれない。予測不能の心理バトルが幕を開ける。
【写真】鬼女の家族キャストが発表
本作は、何気ない日常の裏で匿名の暴力が渦巻く“現代の闇”を描いた、完全オリジナルのサイコサスペンス。家庭を支える平凡な主婦でありながら、裏ではSNS上で巧みに個人情報を特定し、標的を炎上と破滅へと導く“鬼女”として暗躍してきた主人公・星野明香里（石田）が、ある日届いた謎の人物“ヒイラギ”からの「炎上させてほしい人間がいる」というDMをきっかけに、想像もしなかった危険へ巻き込まれていく。
明香里は一見、平凡な主婦に見えるのが、裏の顔は鬼女。迷惑系配信者のピエロによるいたずら動画配信を見つけ、胸が騒ぎ出す。ピエロの特定に乗り出す。“気に入らない人間”に社会的制裁を下すことの快感に溺れていたある日、謎の人物から「炎上させてほしい人間がいる」 というダイレクトメールが届く。断れば次に晒されるのは自分かもしれない。予測不能の心理バトルが幕を開ける。