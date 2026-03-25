Snow Man・宮舘涼太、ジュニア驚嘆の“舘様”誕生秘話明らかに 浅井乃我の悩みに共感も
松岡昌宏がMCを務めるPrime Videoの音楽番組『Star Song Special Season3』（隔週木曜 後4：00）が26日から配信が始まる。第1回トークゲストとしてSnow Man・宮舘涼太が出演。初回配信では、ジュニアによるパフォーマンスの披露や、宮舘がジュニア6人からの質問に回答するほか、松岡が10代の頃に参加したSMAP公演のエピソードが語られる。
【写真】チョコレートカラーのジャケットでパフォーマンスするACEes
同番組はスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。
スタジオライブではジュニアがSixTONESの「JAPONICA STYLE」を披露。千井野空翔は「扇子を使って、妖艶にかっこよくやっていきます！」と意気込みを語る。また、ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス。「アメリカの作詞家さん、作曲家さんと僕たちがイチから作りました」（浮所飛貴）といい、英語詞で歌う彼らにも注目だ。
そして、ジュニアが自由にアピールするコーナー「Star Challenge」では、青木滉平がピアノで「Love so sweet」（嵐）と「シンデレラガール」（King & Prince）のリミックス演奏に挑戦。異なる2曲のメロディを同時に奏でるスゴ技を見せる。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回は宮舘とジュニアの6人（阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、浅井乃我）が対面。まずはジュニア6人からそれぞれ事前に集めた“宮舘の印象”が紹介され、「歌舞伎がすごく魅力的」「赤い薔薇を持っている」などの回答が紹介されるなか、“あるジュニア”の回答では「これは…バラエティしに来てるなと」（宮舘）、「平成だったら放送作家が考えそう」（松岡）とツッコミが止まらない。
そうして始まった質問タイムでは、末永が「“舘様”と呼ばれるようになったきっかけ」を深掘り。宮舘といえば「セクシー・ロイヤル・美しく」を体現した立ち振る舞いで“舘様”と呼ばれているが、宮舘本人いわく「きっかけは一通のファンレターだった」そう。さらに「もともと僕はバラエティにあんまり出たくなかったんですよ」と明かし、ジュニアもMCの松岡も「えぇ〜！？」と驚嘆。いったい“舘様”はどのようにして出来上がったのか。心境の変化を本人が語る。
一方、去年入所した浅井は、今後の自身のキャラについて「一番の悩みどころ」だと本音を。「いい悩みですよ！僕もすごく悩んだ時期がありました」という宮舘が温かく寄り添っていく。
さらに、阿達は宮舘へ「Snow Man9人の中での役割」について質問。以前の“スタソン”にて、グループ最年少で末っ子担当のラウールは自身のことを「暴走機関車」だと答えたが、宮舘は何と答えるのか――。また、Snow Manの現場を「よく見学しに行っている」という鍋田はコンサート制作にまつわる質問を投げかける。“Snow Man愛”を伝える鍋田に宮舘は「すごい！ちゃんと見てくれている感じが伝わりますね」と笑顔を見せる。
そんななか、竹村は「宮舘くんのモノマネができる」と切り出し、宮舘自身もその噂を把握していることが明らかに。いざ本人の“公認”をもらおうと、竹村がスタジオで渾身のモノマネを披露する。
また、千井野は宮舘へ「ジュニア時代で1番思い出に残っていること」を質問。ジュニアを15年経験した宮舘にMCの松岡は「石の上にも三年×5!?」と驚き、宮舘自身も「2回ぐらい辞めようと思った」というが、そんな宮舘がジュニア時代で「1番うれしかった瞬間」を回想。同じ質問が返ってきたジュニアの阿達も「思い出すといまだに鳥肌が立つ」というシーンを振り返っていく。
さらに、MCの松岡が10代の頃に参加したSMAPの公演エピソードを語り始めると、超貴重な体験談に宮舘もジュニアも大興奮。その後、松岡からジュニアへの熱いエールは止まらず、ジュニア6人も前のめりになって松岡の話に聞き入っていき、「メモ帳持ってくればよかった！」（千井野）というほど金言の数々が飛び出した。
同番組はスペシャルなライブや、先輩アーティストとジュニアによるNGなしのコラボトークなど、ここでしか出会えない“スペシャル”な時間を届ける。
スタジオライブではジュニアがSixTONESの「JAPONICA STYLE」を披露。千井野空翔は「扇子を使って、妖艶にかっこよくやっていきます！」と意気込みを語る。また、ACEesはオリジナル曲「Biggest Party」をパフォーマンス。「アメリカの作詞家さん、作曲家さんと僕たちがイチから作りました」（浮所飛貴）といい、英語詞で歌う彼らにも注目だ。
そして、ジュニアが自由にアピールするコーナー「Star Challenge」では、青木滉平がピアノで「Love so sweet」（嵐）と「シンデレラガール」（King & Prince）のリミックス演奏に挑戦。異なる2曲のメロディを同時に奏でるスゴ技を見せる。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch！“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回は宮舘とジュニアの6人（阿達慶、千井野空翔、竹村実悟、鍋田大成、末永光、浅井乃我）が対面。まずはジュニア6人からそれぞれ事前に集めた“宮舘の印象”が紹介され、「歌舞伎がすごく魅力的」「赤い薔薇を持っている」などの回答が紹介されるなか、“あるジュニア”の回答では「これは…バラエティしに来てるなと」（宮舘）、「平成だったら放送作家が考えそう」（松岡）とツッコミが止まらない。
そうして始まった質問タイムでは、末永が「“舘様”と呼ばれるようになったきっかけ」を深掘り。宮舘といえば「セクシー・ロイヤル・美しく」を体現した立ち振る舞いで“舘様”と呼ばれているが、宮舘本人いわく「きっかけは一通のファンレターだった」そう。さらに「もともと僕はバラエティにあんまり出たくなかったんですよ」と明かし、ジュニアもMCの松岡も「えぇ〜！？」と驚嘆。いったい“舘様”はどのようにして出来上がったのか。心境の変化を本人が語る。
一方、去年入所した浅井は、今後の自身のキャラについて「一番の悩みどころ」だと本音を。「いい悩みですよ！僕もすごく悩んだ時期がありました」という宮舘が温かく寄り添っていく。
さらに、阿達は宮舘へ「Snow Man9人の中での役割」について質問。以前の“スタソン”にて、グループ最年少で末っ子担当のラウールは自身のことを「暴走機関車」だと答えたが、宮舘は何と答えるのか――。また、Snow Manの現場を「よく見学しに行っている」という鍋田はコンサート制作にまつわる質問を投げかける。“Snow Man愛”を伝える鍋田に宮舘は「すごい！ちゃんと見てくれている感じが伝わりますね」と笑顔を見せる。
そんななか、竹村は「宮舘くんのモノマネができる」と切り出し、宮舘自身もその噂を把握していることが明らかに。いざ本人の“公認”をもらおうと、竹村がスタジオで渾身のモノマネを披露する。
また、千井野は宮舘へ「ジュニア時代で1番思い出に残っていること」を質問。ジュニアを15年経験した宮舘にMCの松岡は「石の上にも三年×5!?」と驚き、宮舘自身も「2回ぐらい辞めようと思った」というが、そんな宮舘がジュニア時代で「1番うれしかった瞬間」を回想。同じ質問が返ってきたジュニアの阿達も「思い出すといまだに鳥肌が立つ」というシーンを振り返っていく。
さらに、MCの松岡が10代の頃に参加したSMAPの公演エピソードを語り始めると、超貴重な体験談に宮舘もジュニアも大興奮。その後、松岡からジュニアへの熱いエールは止まらず、ジュニア6人も前のめりになって松岡の話に聞き入っていき、「メモ帳持ってくればよかった！」（千井野）というほど金言の数々が飛び出した。