5月にデビュー控えるROIROM、新曲MV公開へ “魔法の鏡”コンセプトに息の合ったパフォーマンスも
本多大夢と浜川路己によるデュオ「ROIROM」のプレデビュー第3弾となる新曲「DRESS CODE」が、きょう25日にリリースされた。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
「DRESS CODE」は、ROIROMが“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開し、そこに重なる洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる1曲に仕上がっている。
さらに、きょう午後8時にはROIROMオフィシャルYouTubeチャンネルにて「DRESS CODE」のミュージックビデオがプレミア公開される。
今回のミュージックビデオでは、開放感のあるロケーションと鮮やかな色彩を活かし、非日常感と親しみやすさを兼ね備えた世界観を構築。“魔法の鏡”というコンセプトのもと、光のきらめきや空間の広がりを取り入れた演出が、楽曲に込められた前向きな高揚感を印象的に映し出し、その雰囲気を視覚的にも表現している。新たなリスナーにも強く響く作品となっており、耳に残るサビのメロディと2人の息の合ったパフォーマンスが彩る鮮やかな世界観がポイントとなる。
結成1周年を迎える5月にデビューを控えるROIROM。今回リリースされた「DRESS CODE」を含むプレデビュー期間の歩みすべてが、その瞬間へとつながっていく。
【写真】めがねを着用！知的な雰囲気のROIROM
「DRESS CODE」は、ROIROMが“魔法の鏡”となり、鏡に映るリスナー自身の魅力を引き出していくというコンセプトのもとに描かれたドラマチックな楽曲。品格を感じさせるタイトなビートを軸に、2000年代のR＆B／ジャズにインスパイアされたエレガントなサウンドを展開し、そこに重なる洗練されたボーカルワークがROIROMならではの気品を際立たせる1曲に仕上がっている。
今回のミュージックビデオでは、開放感のあるロケーションと鮮やかな色彩を活かし、非日常感と親しみやすさを兼ね備えた世界観を構築。“魔法の鏡”というコンセプトのもと、光のきらめきや空間の広がりを取り入れた演出が、楽曲に込められた前向きな高揚感を印象的に映し出し、その雰囲気を視覚的にも表現している。新たなリスナーにも強く響く作品となっており、耳に残るサビのメロディと2人の息の合ったパフォーマンスが彩る鮮やかな世界観がポイントとなる。
結成1周年を迎える5月にデビューを控えるROIROM。今回リリースされた「DRESS CODE」を含むプレデビュー期間の歩みすべてが、その瞬間へとつながっていく。