TBSは25日、女優・永作博美(55)が主演を務める火曜ドラマ「時すでにおスシ！？」（4月7日スタート、火曜後10・00）の主題歌をヒップホップユニット「Creepy Nuts」が担当すると発表した。ドラマのために書き下ろされた新曲「Fright」は、第1話で初解禁となる。

「時すでにおスシ！？」は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ロマンスあり！おスシあり！の完全オリジナルの人生応援ドラマ。夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだのは、3カ月で鮨職人になれるという鮨アカデミー。その鮨アカデミーの堅物講師・大江戸海弥を松山ケンイチが演じる。

ドラマの主題歌はCreepy Nutsの新曲「Fright」に決定。Creepy NutsがTBSドラマの主題歌を手がけるのは、「2024ユーキャン新語・流行語大賞」の年間大賞に選ばれ社会現象にもなった金曜ドラマ『不適切にもほどがある！』の主題歌「二度寝」以来、約2年ぶりとなる。

▼Creepy Nuts・R-指定

新たなスタートを切る時はいつも恐怖と隣り合わせです。もう充分走り切ったのに、これ以上を求めて良いのか？この先はもう通用しないんじゃないか？何のために？誰のために？歳を重ね大切なものが増えるたびその一歩目が重くなっていきます。それでもこのドラマの主人公は不安、好奇心、時に罪悪感さえも同時に抱えて走り出すのです。自分もいくつになってもそうありたいものだと思い歌詞をしたためました。

▼永作博美

確かに何度もゴールを切って来たなと思った。そのせいか今更何をするのか？と思ったりもする。しかしこの歌は何度でもスタートラインに立てると言っている、いや、つべこべ言わず立て、まだ先があると。なんだか凄いぜ、なんて応援歌だ。1話で早速もう足が上がらないと落ち込んだ私は、今まさに、この歌に励まされている。最後まで全力でたくさんの誰かにエールを送り続けようと思った。何度目かのスタートラインが誰にも用意されている。未来はこれから作る。この曲と共に。

▼編成プロデュース・松本友香、プロデュース・益田千愛

鮨アカデミーという場所が日本の食文化の間口を広げ、国籍問わず誰もが鮨を学べる場所であり、そこを舞台にしたドラマなので、 日本語のヒップホップで、世界に活躍の場を広げるCreepy Nutsさんに主題歌を書き下ろしていただけたら、親和性の高い面白いマッチングになると思うんです！とオファーさせていただきました。最初のデモを聴いた時、その期待や想像の斜め上を飛んでいく感覚がありました。上がってきた曲は主人公・待山みなとの第二の人生の「スタートライン」に焦点を当てた楽曲になっていました。もちろん鮨アカデミーが舞台のドラマですが、このドラマの軸にある、新しい挑戦へのエール、そしてそのスタートラインに立つ怖さや一歩を踏み出す勇気が乗った、まっすぐ心に届く楽曲を頂きました。このドラマの根幹の部分に共鳴していただけたことがとてもうれしかったです。1話のどのポイントに一音目が乗るか楽しみに待っていただけると幸いです。