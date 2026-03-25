タレントで実業家の紗栄子（39）が25日、インスタグラムを更新。前夫のダルビッシュ有投手（39＝パドレス）との長男でモデルの道休蓮（18）が18歳の誕生日を迎え、思いをつづった。

紗栄子は「今日は長男RENの18歳のお誕生日でした」と報告し、幼少期からの思い出の写真や動画を複数アップ。「18歳は成人だと思うととっても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の18年でした」と回想し、「人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました」とつづった。

続けて「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」と愛する長男に向けた思いをつづり、「蓮、18歳おめでとう」と祝福。「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事」とメッセージを送り、「自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」とつづった。

紗栄子は07年11月にダルビッシュ有と結婚。2児をもうけたが、12年1月に離婚している。長男の蓮は25年1月、モデルデビューを果たした。