今季2度目の実戦登板、4回まで11Kに騒然

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。特に2回から4回までは9つ全てのアウトを三振で奪う離れ業。米国で「ピッチング・ニンジャ」として活動するロブ・フリードマン氏はまるで“瞬間停止”するかのような1球に注目。反響が広がっている。

大谷は初回、先頭のネト、トラウトから連続三振を奪う絶好の立ち上がり。2回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを背負ったが、アデルからの後続を三者連続三振に仕留めた。上位に戻った3回も三者連続三振。4回は先頭のシャヌエルに四球を与えたものの、後続からまた三者連続三振を奪った。

最速98.5マイル（約158.5キロ）のストレートと、大きく変化するスイーパーやカーブで打者を翻弄する投球にフリードマン氏も大興奮。特に4回の1つ目、ソラーから奪った空振り三振は外角へのスイーパーが一瞬停止したように見えるほど真横に動いている。自身のXにこの1球を動画で公開し「ショウヘイ・オオタニは4回に3奪三振」「4回までで11奪三振」「人間じゃない」と紹介した。

これには米データ分析会社「コディファイ・ベースボール」の公式Xも「ショウヘイ・オオタニは過去5年間で233本の本塁打を放っていて、しかもこんなことまでできる。完全に馬鹿げている」と反応。驚きが広がっている。

大谷はこの試合、5回途中まで投げ4安打3失点、86球で降板した。3月はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表としてプレー。ドジャースのキャンプに戻ってから実戦登板に入っており、これが18日（同19日）のジャイアンツ戦に続く2度目の登板だった。



（THE ANSWER編集部）