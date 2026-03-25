ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】JR東海道線 岡崎～刈谷 上下線で運転再開（午後0… 【交通情報】JR東海道線 岡崎～刈谷 上下線で運転再開（午後0時27分） 【交通情報】JR東海道線 岡崎～刈谷 上下線で運転再開（午後0時27分） 2026年3月25日 12時40分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 JR東海道線は、西岡崎～岡崎で線路設備に異常が確認されたため、午前10時50分ごろから、岡崎～刈谷が上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時27分に運転が再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 岡崎～刈谷 上下線で運転再開（午後0時27分） リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 自分の名前も住所も思い出せない…身元不明の男女は“夫婦”か 2人とも“記憶喪失”状態 愛知･岡崎市が情報提供呼びかけ ｢生まれは西三河｣｢長く関東で生活｣と話す 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 思いやり, 住宅, 京王線, 商店街, 老人ホーム, ホテル, デイサービス, 世田谷区, 伊東市, 埼玉