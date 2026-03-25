それ、真似させて、、！！【40・50代】頑張ってる感なくシャレる♡「控えめウルフ」

40・50代が目指したいのは、大人の余裕をまとったこなれ感のあるヘアスタイル。おすすめしたいのは、レイヤーの軽い動きを活かしたウルフカットです。ウルフといっても、今のトレンドは控えめなテイスト。そこで今回は、春らしく軽やかなデザインを紹介します。気になったらぜひ真似してみて。

初挑戦にピッタリな可愛さ

ベースより2～3cm短くレイヤーを入れた、ナチュラルな雰囲気のデザイン。@motoshi_wtokyo_wolfさんいわく「初めてウルフに挑戦したいと思ってる方にオススメ」とのこと。長さの差が控えめなら、大胆なカットに踏み出す勇気がなくても選びやすいはず。毛先がグッと軽くなり、若々しい動きと同時に、柔らかな丸みを演出できます。この曲線的なシルエットが、大人可愛さを与えてくれるポイントに。

首を見せてスマートに

襟足からわずか数cmで切り揃えた短めのレングスは、首から肩にかけてスッキリさせたいときに良さそう。レイヤーの位置は、耳の下あたりを目安にしてウエイトを上げると、キュッとリフトアップ。首まわりがあいた春服を合わせれば、素肌が覗いてヘルシーに見えそうです。

ハイトーンでボリュームを後押し

レイヤーをたっぷり入れて丸みを強調するとふっくら立体的に見えて、髪の細さやのっぺり感カバーにうってつけ。カラーは、肌馴染みの良いハイトーンのベージュ系を選んでみて。ふんわりした印象が高まるのはもちろん、白髪のカモフラージュにも期待できます。

シルエットとカラーで小顔見せ

@t.ikeda214さんが「オーダー多数の小顔ネオウルフ」と紹介するこちら。サイドに広がりを持たせすぎず、縦のラインを感じられるゆるやかなひし形になっているので、日常に寄り添う抜け感があります。暗めのシアーグレージュで引き締めたら、全体がキュッとコンパクトな印象に。

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※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nae.S