1.トイレを大きいサイズに変える

猫は、排泄物に砂をかけて隠すという習性があります。このとき、前足で砂をかくので、どうしても周囲に砂が飛び散ってしまうのです。中には豪快に砂をかいてくれちゃう猫もいますね。

散らかりがひどいのは、トイレが小さいことが原因かもしれません。トイレのサイズをひとまわり大きいものに変えたり、トイレの縁が高めのものを選ぶと、飛び散りを少なくすることができます。

猫にとっても、小さいトイレは向きを変えにくかったり、砂をかきにくいので使いづらいもの。トイレが気に入らないと粗相をしたり排泄を我慢することもあるので、トイレ本体のサイズが猫に合っていることは、大切なことなのです。

2.猫砂の種類を変える

トイレに入れる猫砂は種類が多く、色々な素材や形状があります。砂によっては、粒が小さくて猫の指や肉球の間に入り込んでしまうものも。すると、猫がトイレから出てきたときに指や肉球の間から砂がこぼれて部屋中に散らかってしまうのです。

また、軽量の猫砂は運ぶには便利ですが、猫が砂をかくと飛び散りやすくなります。

砂の飛び散りが気になるときは、猫砂も見直してみてはいかがでしょうか。砂には猫の好みもあるため、慎重に選び、取り替える際も少しずつ混ぜて様子を見ましょう。

3.トイレマットを使用する

猫用トイレの周囲に敷く専用のマットがあります。これを使用すると、猫がトイレから出てきた際に、猫に付着した砂をキャッチしてくれるので、周囲へ散らかるのを防いでくれます。マットにたまった砂を捨てるだけなので、掃除もラクです。

かわいいデザインやインテリアになじみやすいおしゃれなものもありますよ。滑り止め加工が施されていたり、お手入れのラクなものがおすすめです。

4.トイレカバーを使用する

出入口を除いてトイレの周囲に壁を立ててしまうという方法もあります。そのために販売されている専用のトイレカバーがおすすめです。

家具のような木製のボックスタイプなら、その中にトイレを入れて使用することができます。リビングにトイレを置いている場合、来客時などは気になりますよね。でもボックスタイプに入れてしまえば、トイレをおしゃれに隠すことができますよ。

トイレカバーはDIYしている飼い主さんも多いようです。トイレ自体も、カバーがついているものや、上から入るタイプもあるので、それらを利用してもいいでしょう。

まとめ

猫が砂をかくのは、本能からのことなのでやめさせることはできません。でも、砂が飛び散ると掃除が大変ですよね。

少しでも砂の飛び散りを防ぐために、猫に合った方法で対策してみましょう。