やっぱりうんまぁぁぁ♡（幸）【マクドナルド】パケもカワイイ「期間限定バーガー」

【マクドナルド】で1996年に誕生し、2026年で30周年を迎えた日本生まれのバーガー、「てりたまバーガー®」。アニバーサリーイヤーの今年も春の限定メニューとして登場し、早くも話題を集めている様子。今回は、「やっぱりこれが美味しい！」と選ぶ人が多そうな、チーズが入ったてりたまバーガーを、@ftn_picsレポーターHaruさんがレポート。期間限定なので、気になる人は早めのチェックをおすすめします。

食べる前からワクワク！ 華やかパケも魅力

「やっぱりうんまぁぁぁ」と、レポーターHaruさんが絶賛する「チーズてりたま」。まずは、春らしい明るいイエローと桜のイラストがあしらわれた可愛らしいパッケージからご紹介。思わず、筆者もときめいてしまったパケ入りのバーガーは、テイクアウトしてお花見のおともにすれば、さらに気分も上がりそう。

とろけたチーズ × 甘辛ソースは病みつき必至！？

しょうが、リンゴ、隠し味としてにんにく風味を加えた甘辛味のてりやきソースをからめたポークパティと、厚みのあるたまごが主役になった「てりたまバーガー」。そこにさらに味にコクを引き出すチェダーチーズを加えて仕上げたのが「チーズてりたま」です。レポーターHaruさんは「食べ応えもあってGOOD」と、満足している様子。

2026年3月25日からは「コク旨かるび焼肉風てりたま」が、期間限定で登場。30周年のアニバーサリーイヤーとなる今年は、てりたまファミリーから目が離せないかも。ぜひ、終売前に味わってみてください！

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writer：Reco.N