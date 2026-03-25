『リブート』出演女優、突然のビジュ激変にファン驚き「ワイルド」「カッコいい」
女優の蒔田彩珠が24日にInstagramを更新し、髪色をチェンジした姿を公開。1つ前の投稿からのビジュアルの激変ぶりが、ファンを驚かせている。
【写真】ワイルドでかっこいい！ 最新の蒔田彩珠
蒔田は「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、サムズアップする写真など2枚公開。1つ前の足立翼役で出演中のドラマ『リブート』（TBS系）のオフショットでは黒髪ロングだった蒔田だが、最新ショットでは金髪のメッシュが入ったワイルドな姿に様変わり。
ファンからは「ワイルド〜」「似合う！」「雰囲気が変わって素敵です」「あじゅちゃん久々にイメージが全然違う感じになった」といった声が殺到し、評判は上々のようだ。
■蒔田彩珠（まきた あじゅ）
2002年8月7日生まれ。神奈川県出身。子役としてデビューし、2012年出演のドラマ『ゴーイング マイ ホーム』（フジテレビ系）で脚光を浴びる。以降『万引き家族』、『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』といった映画や連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK総合）、『妻、小学生になる。』（TBS系）などのテレビドラマに出演。昨年11月には主演映画『消滅世界』が公開された。
引用：「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）
【写真】ワイルドでかっこいい！ 最新の蒔田彩珠
蒔田は「もっと美容院終わりのおしゃれな写真撮りたかった」とつづり、サムズアップする写真など2枚公開。1つ前の足立翼役で出演中のドラマ『リブート』（TBS系）のオフショットでは黒髪ロングだった蒔田だが、最新ショットでは金髪のメッシュが入ったワイルドな姿に様変わり。
■蒔田彩珠（まきた あじゅ）
2002年8月7日生まれ。神奈川県出身。子役としてデビューし、2012年出演のドラマ『ゴーイング マイ ホーム』（フジテレビ系）で脚光を浴びる。以降『万引き家族』、『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』といった映画や連続テレビ小説『おかえりモネ』（NHK総合）、『妻、小学生になる。』（TBS系）などのテレビドラマに出演。昨年11月には主演映画『消滅世界』が公開された。
引用：「蒔田彩珠」Instagram（＠makita_aju）