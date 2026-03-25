東大大学院ピン芸人が修了を報告「みんな卒業できてめでてぇよ！」
東京大学大学院修士課程に在籍する中国出身のピン芸人、いぜんが25日、自身のSNSを更新し、同大学院を終了したことを報告した。
【写真】東大大学院修了！ いぜんが安田講堂の前でパシャリ！
嵐のテレビ番組で活躍する森三中やハリセンボンといった女性芸人に憧れ、来日したいぜん。吉本東京27期卒であるが、一方で東大の大学院で核融合の研究もしている。1つ前の投稿では「プラズマ核融合学会」で研究発表してきたことを報告していた。
そんないぜんはこの日、「安田講堂の前の記念撮影の列、 万里の長城よりなげぇよ！」と中国ネタをからめながら、記念撮影を公開。「みんな卒業できてめでてぇよ！」と持ち前のべらめえ口調で修了を報告した。
ファンからは祝福の声が殺到。また「卒業なんだ！その後の進路は？」「これからどうされるので？」と、研究者になるのか、芸人として活動していくのか、気になっているファンも少なくないようだ。
引用：「いぜん」Instagram（＠thousandmoney98）
【写真】東大大学院修了！ いぜんが安田講堂の前でパシャリ！
嵐のテレビ番組で活躍する森三中やハリセンボンといった女性芸人に憧れ、来日したいぜん。吉本東京27期卒であるが、一方で東大の大学院で核融合の研究もしている。1つ前の投稿では「プラズマ核融合学会」で研究発表してきたことを報告していた。
そんないぜんはこの日、「安田講堂の前の記念撮影の列、 万里の長城よりなげぇよ！」と中国ネタをからめながら、記念撮影を公開。「みんな卒業できてめでてぇよ！」と持ち前のべらめえ口調で修了を報告した。
ファンからは祝福の声が殺到。また「卒業なんだ！その後の進路は？」「これからどうされるので？」と、研究者になるのか、芸人として活動していくのか、気になっているファンも少なくないようだ。
引用：「いぜん」Instagram（＠thousandmoney98）