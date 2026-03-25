三笘薫はリバプール戦に途中出場

現役時代にマンチェスター・シティやチェルシーで活躍した元イングランド代表FWショーン・ライト＝フィリップス氏が、最も見るのが楽しみな選手5人の一人に日本人選手の名前を挙げた。

チェルシー専門メディア「Chelsea News」が伝えている。

165センチと小柄ながら、爆発的なスピードを武器にウイングとして活躍して、イングランド代表でも通算36試合に出場して6ゴールを記録、2010年の南アフリカW杯のメンバー入りも果たしたライト＝フィリップス氏が注目選手の一人に挙げたのは、ブライトンのMF三笘薫だった。

5人の名前を挙げるように求められたライト＝フィリップス氏は、チェルシーのブラジル代表FWエステバンの名前を挙げて、続けて三笘の名前を2番目に挙げた。その後には、マンチェスター・シティに所属するガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョ、ウェスト・ハムに所属するオランダ人FWクリセンシオ・サマーフィル、そして、マンチェスター・シティのベルギー代表FWジェレミー・ドクの名前を挙げている。

今シーズン、負傷に苦しめられながらも、ここまで公式戦22試合で2ゴール1アシストを記録している三笘。残りのシーズンで、あらためてライト＝フィリップス氏を驚かせるプレーでスタジアムを沸かせてもらいたいところだ。（FOOTBALL ZONE編集部）