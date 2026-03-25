『ばけばけ』トキ、怒り爆発のイライザに謝罪 ネット悲痛「胸が苦しい」「また一波乱…」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週（第25週）「ウラメシ、ケド、スバラシ。」（第123回）が25日に放送され、激怒するイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）にトキ（高石）が謝罪する姿が描かれると、ネット上には「胸が苦しい」「悲しい展開」「また一波乱…」などの反響が寄せられた。
【写真】トキに怒りをぶつけるイライザ
ある日、トキのもとにヘブンの死を知ったイライザがやってくる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。ヘブンの遺作となった『KWAIDAN（怪談）』に話題が及び、トキが“最後にベストセラーが書けた”と話すと、イライザはそれを否定。アメリカで『KWAIDAN』は売れておらず、評判も良くないと明かす。
イライザは、ヘブンの遺作を認められない様子で『KWAIDAN』について“なぜ子どもでも読める民話集を書いたのか？”と疑問を呈する。ヘブンへの疑問が徐々に怒りへと変わっていくイライザ。そんな彼女にトキは「アイム ソーリー」と切り出し「私が夫に…私が読める本をお願いして…」と『KWAIDAN』誕生のいきさつを打ち明ける。
これにイライザは激怒。彼女はヘブンが作家として大事な局面にあったと訴え、涙をこぼしながらトキを批判。トキも目に涙を浮かべながら真剣な表情で「アイム ソーリー…アイム ソーリー…」と謝罪するのだった。
トキの謝罪を受け入れようとしないイライザの姿が描かれると、ネット上には「つらくて悲しくて胸が苦しい」「最終回に向けてこんなに悲しい展開になるなんて」「八雲さんが火曜日に亡くなって残り3日どうなるかと思ったらまた一波乱…」「あと2話で終わりなの!? どうやって着地するんだ？」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】トキに怒りをぶつけるイライザ
ある日、トキのもとにヘブンの死を知ったイライザがやってくる。居合わせた丈（杉田雷麟）が通訳をする中、ヘブンのことを悼むトキとイライザ。ヘブンの遺作となった『KWAIDAN（怪談）』に話題が及び、トキが“最後にベストセラーが書けた”と話すと、イライザはそれを否定。アメリカで『KWAIDAN』は売れておらず、評判も良くないと明かす。
これにイライザは激怒。彼女はヘブンが作家として大事な局面にあったと訴え、涙をこぼしながらトキを批判。トキも目に涙を浮かべながら真剣な表情で「アイム ソーリー…アイム ソーリー…」と謝罪するのだった。
トキの謝罪を受け入れようとしないイライザの姿が描かれると、ネット上には「つらくて悲しくて胸が苦しい」「最終回に向けてこんなに悲しい展開になるなんて」「八雲さんが火曜日に亡くなって残り3日どうなるかと思ったらまた一波乱…」「あと2話で終わりなの!? どうやって着地するんだ？」といった声が集まっていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」