夢を追いかけ、全力で駆け抜けた候補生たちの涙の別れが多くの視聴者の涙を誘った。

【映像】かつて大手事務所に所属、美人候補生の美しいスタイル（全身姿も）

3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。

かつてはエイベックス大阪校に所属し、子役としての活動経験も持つRINKA（荒武凜香・21）は、オーディション番組『Girls Planet 999』にも参加した実力者。A TEAMの最年長として挑むも脱落となってしまった。

RINKAは泣きながら「あの、本当に…同じ夢を追いかけて、こんなに強い気持ちの子たちと一緒に練習したっていうのが本当に初めてだったので、すごい最年長での挑戦ではあったんですけど、本当に新しい挑戦をいろいろさせていただけましたし、本当に今回はここでダメだったけど、本当に参加して良かったなって思っています」と感謝を述べた。

また、16歳のHONOKA.Mも「私は一回決めたら絶対諦めないって自分の中で決めてるし、昔K-POPアイドルを見て、その憧れた気持ちがあるから、その時の自分を裏切らずに、これからもずっと前進して成長して、絶対夢を掴みたいと思います」と力強く宣言していた。