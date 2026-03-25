25日、参議院予算委員会において自民党の山田宏議員が「高市総理の歯医者事情」について質問した。

【映像】総理の歯医者事情→総理は笑顔、片山大臣何度も頷いた瞬間（実際の様子）

自民党国民皆歯科健診実現PT事務局長を務めている山田議員は冒頭「今日は総理の訪米についてのテーマでございますが、総理訪米前の先月27日に、新聞報道によりますと、歯の治療に行かれたということで、訪米前に行かれたのか、それとも常に口腔の健康に気を付けておられるのか、この点についてまずお聞きをしておきたい」と質問。議場内には笑いが広がった。

これに高市総理は笑顔を交えながらが「去年の総裁選挙前に治療しかけていた歯、その後行くチャンスがなくて、その治療の続きでございます。ただ、口腔の健康を保つことには割とこだわっております。つまり、口腔内への影響だけじゃなく、全身の健康にもつながるものですから、歯石を取ったり、クリーニングをしたりということはできる限りやるようにいたしております」と回答。

山田議員が「ありがとうございます。今や、口腔の健康が全身につながるということは国民の常識になってございまして、総理におかれましても、定期的に歯の検診に行かれて、ぜひ長くお勤めをいただきたいと心から期待をいたしております」と話すと高市総理は笑顔を見せ、隣に座る片山さつき財務大臣は何度も頷いた。

（ABEMA NEWS）