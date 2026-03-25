ハリウッドザコシショウ、局ごとに違う“コンプラ”にもの申す 令和ロマン・くるまは持論展開「共通のルールなんてないんですよ、テレビは全部…」
ピン芸人のハリウッドザコシショウ（以下／ザコシ）が、24日深夜放送の同局系バラエティー『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜 深0：45）に出演。テレビ業界の“コンプラ”にもの申した。
【動画】ナメてんのか？ザコシショウによる“佐山聡シューティング合宿”
ザコシは「短く引っかかることをたくさん持ってきた」といい、そのなかの1つとして「ほかのテレビ番組でやったネタなのに別の番組だとNGになるときがある。びびりすぎや」と、引っかかったことを告白。「テレビで放送しているネタを、別の局だったら『ごめんなさい』って言われることがあって。『放送しているんだからいいじゃない』と言ってもダメだったときもある」と説明した。
共演の令和ロマンの高比良くるま（高＝はしごだか）は「コンプラって『効率』とか『ルール』っぽい言い方じゃないですか？よく考えたら、局ごとに良いとかダメがあるってことはそれぞれのルールじゃないですか？家のルール。だからもう…YouTubeなんですよ、全部」と極論を展開。永野はそんな2人の意見を聞いて「すっげぇ、捨て身なんだよな2人とも…。俺たちが一番テレビビビってる（笑）」とツッコむと爆笑が起きた。
くるまは続けて「テレビ局っていうとすごい大きい公共的な絶対的なルールがあるように聞こえるけど、結局出てみるとそれぞれの局・番組でやっていいこと悪いことがあいまいじゃないですか？この人と共演している時は『事務所でダメです』とか言い出す。それぞれの自分ルールでやってるのに『コンプラ』って言い方が、さも全体のルールみたいな言い方するから…」「共通のルールなんてないんですよ、テレビは全部YouTube」と持論を展開した。
その後、どういうネタだったのか聞かれるとザコシは「ここで一発くさびを打っておきますか」と、“誇張しすぎたFUJIWARA・フジモン”のネタを披露。ネタ終わりで「何ターンかしてOKになりました。と明かした。
永野は「それ考えると（ザコシは）『R-1グランプリ』チャンピオンなんですけど、それまでかたくなに落とされてましたよね？これ妄想ですけど、誰か好みで…」と、『R-1』の審査についてもコンプラ同様、ちゃんとした審査というよりも誰かひとりの好みではないか、と妄想を膨らませた。くるまは「お笑い界に昔からいる人なんて、流れとか落語で笑いを作りたい。特にテレビの作家さんは文脈で。それが彼らの強みなんですよ。シショウみたいな人が出てきて、売れられちゃうと作家さんがやることなくなっちゃうじゃないですか？」「緻密なやつらが職失っちゃう」と、破天荒芸が敵視される要因であると分析。
永野も「R-1優勝後、（いろいろなテレビ番組を1周する時期に）あの手この手でつぶされそうに…1発屋で終わらせようとしましたよね？」と聞くと、ザコシも「ネタ番組の本ネタじゃなくて、たまりに出されていた」と明かした。
【動画】ナメてんのか？ザコシショウによる“佐山聡シューティング合宿”
ザコシは「短く引っかかることをたくさん持ってきた」といい、そのなかの1つとして「ほかのテレビ番組でやったネタなのに別の番組だとNGになるときがある。びびりすぎや」と、引っかかったことを告白。「テレビで放送しているネタを、別の局だったら『ごめんなさい』って言われることがあって。『放送しているんだからいいじゃない』と言ってもダメだったときもある」と説明した。
くるまは続けて「テレビ局っていうとすごい大きい公共的な絶対的なルールがあるように聞こえるけど、結局出てみるとそれぞれの局・番組でやっていいこと悪いことがあいまいじゃないですか？この人と共演している時は『事務所でダメです』とか言い出す。それぞれの自分ルールでやってるのに『コンプラ』って言い方が、さも全体のルールみたいな言い方するから…」「共通のルールなんてないんですよ、テレビは全部YouTube」と持論を展開した。
その後、どういうネタだったのか聞かれるとザコシは「ここで一発くさびを打っておきますか」と、“誇張しすぎたFUJIWARA・フジモン”のネタを披露。ネタ終わりで「何ターンかしてOKになりました。と明かした。
永野は「それ考えると（ザコシは）『R-1グランプリ』チャンピオンなんですけど、それまでかたくなに落とされてましたよね？これ妄想ですけど、誰か好みで…」と、『R-1』の審査についてもコンプラ同様、ちゃんとした審査というよりも誰かひとりの好みではないか、と妄想を膨らませた。くるまは「お笑い界に昔からいる人なんて、流れとか落語で笑いを作りたい。特にテレビの作家さんは文脈で。それが彼らの強みなんですよ。シショウみたいな人が出てきて、売れられちゃうと作家さんがやることなくなっちゃうじゃないですか？」「緻密なやつらが職失っちゃう」と、破天荒芸が敵視される要因であると分析。
永野も「R-1優勝後、（いろいろなテレビ番組を1周する時期に）あの手この手でつぶされそうに…1発屋で終わらせようとしましたよね？」と聞くと、ザコシも「ネタ番組の本ネタじゃなくて、たまりに出されていた」と明かした。