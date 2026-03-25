「オープン戦、ドジャース０−３エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場。オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流は、五回途中４安打３失点で降板した。１１三振を奪った。

大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。８６球を投げ１１奪三振。ストライク４９球、ボール３７球だった。最速は１５９キロだった。

打撃では三回の第２打席で３試合連続安打となる右前打を放つなど、２打数１安打だった。

試合後、ロバーツ監督は「彼は万全だ」とこの日の投球を評価した。

スイーパーやスプリットの制球に苦しみ、マウンド上で表情を曇らせる場面もあった大谷。カーブを多投した点について問われた指揮官は「すごく良かった。とてもいい内容だった。打者のタイミングをカーブで崩せる能力、球速の差が本当に武器になっている。今夜その球にかなり自信を持っていたのがわかった」と前向きに受け止めた。

大谷はこの日、カーブを１７球投げ、直球の３１球に次いで多かった。

ロバーツ監督は「今日はシンカー（ツーシーム）が良かったし、カーブもよかった。左打者も右打者もいろんな球種で三振を取れていた。彼がいろんな方法で打者にアプローチできる自信の表れだと思う。カウントを有利に進めることも決めにいくことも、いろんな形でできている。今日は初登板（１８日）のときよりもさらに良い感触を持っていたように見えた」と続けた。

大谷はＷＢＣでの侍ジャパンでは打者に専念。その間にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）やキャッチボールなどで投手として調整した。１８日のジャイアンツとのオープン戦に先発で初登板し、五回途中、１安打無失点３四死球、４奪三振だった。この日は２度目の先発登板で、今年初めて二刀流で出場した。