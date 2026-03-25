体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」GWに開催 料理を“作る”ワクワク感も体験＆MCは水田信二【詳細】
日本初の体験型クッキングフェス「NATSLIVE FES 2026」が5月2日と3日、東京・港区の戸板女子短期大学の校舎全館を貸し切って開催される。総合MCを水田信二が務め、多数のキャストが出演する。NATSLIVE Groupが主催する。
【画像】「NATSLIVE FES 2026」水田信二ほか、出演者（一覧）
クッキングライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演するキャストと一緒に料理を作って食べることで、“食べて”楽しむだけのフェスではなく、料理を“作る”ワクワク感を体験しながら、大好きなキャストと一緒の時間を過ごすことができる唯一無二のクッキングエンターテインメント体験を提供する。
ステージ上で繰り広げられるキャスト同士のクッキングバトルや、キャストから料理を学べる料理教室、アプリの配信で紹介したクッキング企画を体験できるブースなど、 “クッキング×推し活” をテーマに多彩なコンテンツが展開される。
同イベントは、戸板女子短期大学の在学生による「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」を組成しており、実行委員会の学生たちは、イベント開催に向けて約3ヶ月間にわたりNATSLIVEスタッフとともに企画や準備を進め、実際のイベント制作を体験する。
また、メインスポンサーである貝印の調理器具を実際に手に取って体験できる企画も実施。「良い道具で、料理はもっと楽しくなる」というメッセージをクッキング×エンターテインメントの新しい手法で発信していく。
■出演キャスト
総合MC：水田信二
相沢梨紗、天崎滉平（崎＝たつさき）、石田千穂さん（STU48）、ExWHYZ、ENJIN、ONSENSE、OWV、緒方龍一、小坂涼太郎、Sakurashimeji、鈴木秀脩、砂川脩弥、7m!n、高雄さやか（STU48）、反橋宗一郎、高嶺のなでしこ、トミー（水溜りボンド）、WHITE SCORPION、増子敦貴(GENIC)、Ma'Scar'Piece、薮島朱音、UNiFY、吉田彩良（STU48）、Laki、わーすた（順不同）
■「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」とのコラボレーション内容
・メインステージで実施するコンテンツの企画会議への参加
・公式SNSの運用や情報発信の企画
・コラボフードメニューのアイデア出しや開発
・会場装飾やフォトスポットの企画
・イベント当日の運営サポート
学生が主体的にイベントづくりに参加することで、料理に馴染みのない10代の来場者にとっても魅力的なクッキング体験を生み出すことができるとともに、学生にとっては実際のエンターテインメントビジネスやイベント制作の現場を体験できる実践的な学びの機会となる。
■予定しているコンテンツの一例
●キャストによる料理実演ステージ
キャストが実際に料理を作りながらトークやパフォーマンスを披露する、NATSLIVEならではの料理エンターテインメントステージとなる。
●キャストから料理を学べる料理教室
会場内の調理実習室では、貝印が提供する包丁や調理器具を使用し、キャストが講師となって一緒に料理を作る体験イベントを実施する。
●キャストプロデュースフードを楽しめる「コラボ食堂」
キャストがプロデュースした特別なフェス飯を提供するメイン食堂。キャストの料理への想いがあふれるフェス飯を楽しみながら、ここでしか手に入らない限定ノベルティをゲットできる。
●番組の人気企画を体験できる「番組体験ブース」
NATSLIVEアプリの人気企画をリアルイベントとして体験できるブースを展開する。
【画像】「NATSLIVE FES 2026」水田信二ほか、出演者（一覧）
クッキングライブ配信アプリ「NATSLIVE」に出演するキャストと一緒に料理を作って食べることで、“食べて”楽しむだけのフェスではなく、料理を“作る”ワクワク感を体験しながら、大好きなキャストと一緒の時間を過ごすことができる唯一無二のクッキングエンターテインメント体験を提供する。
同イベントは、戸板女子短期大学の在学生による「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」を組成しており、実行委員会の学生たちは、イベント開催に向けて約3ヶ月間にわたりNATSLIVEスタッフとともに企画や準備を進め、実際のイベント制作を体験する。
また、メインスポンサーである貝印の調理器具を実際に手に取って体験できる企画も実施。「良い道具で、料理はもっと楽しくなる」というメッセージをクッキング×エンターテインメントの新しい手法で発信していく。
■出演キャスト
総合MC：水田信二
相沢梨紗、天崎滉平（崎＝たつさき）、石田千穂さん（STU48）、ExWHYZ、ENJIN、ONSENSE、OWV、緒方龍一、小坂涼太郎、Sakurashimeji、鈴木秀脩、砂川脩弥、7m!n、高雄さやか（STU48）、反橋宗一郎、高嶺のなでしこ、トミー（水溜りボンド）、WHITE SCORPION、増子敦貴(GENIC)、Ma'Scar'Piece、薮島朱音、UNiFY、吉田彩良（STU48）、Laki、わーすた（順不同）
■「NATSLIVE FES 2026 実行委員会」とのコラボレーション内容
・メインステージで実施するコンテンツの企画会議への参加
・公式SNSの運用や情報発信の企画
・コラボフードメニューのアイデア出しや開発
・会場装飾やフォトスポットの企画
・イベント当日の運営サポート
学生が主体的にイベントづくりに参加することで、料理に馴染みのない10代の来場者にとっても魅力的なクッキング体験を生み出すことができるとともに、学生にとっては実際のエンターテインメントビジネスやイベント制作の現場を体験できる実践的な学びの機会となる。
■予定しているコンテンツの一例
●キャストによる料理実演ステージ
キャストが実際に料理を作りながらトークやパフォーマンスを披露する、NATSLIVEならではの料理エンターテインメントステージとなる。
●キャストから料理を学べる料理教室
会場内の調理実習室では、貝印が提供する包丁や調理器具を使用し、キャストが講師となって一緒に料理を作る体験イベントを実施する。
●キャストプロデュースフードを楽しめる「コラボ食堂」
キャストがプロデュースした特別なフェス飯を提供するメイン食堂。キャストの料理への想いがあふれるフェス飯を楽しみながら、ここでしか手に入らない限定ノベルティをゲットできる。
●番組の人気企画を体験できる「番組体験ブース」
NATSLIVEアプリの人気企画をリアルイベントとして体験できるブースを展開する。