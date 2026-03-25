見通しのいい交差点で車2台が衝突…1台ははずみで横転し発煙　女の子含む3人病院に搬送も命に別条なし　愛知・名古屋市

愛知・名古屋市の住宅街にある信号のある交差点で3日、2台の車が衝突し1台が横転する事故が発生した。

黒い車からは白い煙が上がり、居合わせた人たちが救助に駆け寄った。

10歳ほどの女の子を含むあわせて3人が病院に搬送されたが、命に別条はなかったという。

衝突でひっくり返った車からは煙が…

3日、小雨が降る愛知・名古屋市の住宅街でカメラがとらえたのは、2台の車の衝突事故の瞬間だ。

現場に近づいていくと、黒い車はひっくり返っていた。

目の前で起きた緊急事態に、目撃者は救助に備え駐車場に車を止める。

ひっくり返った車からは白い煙が上がり、その場に居合わせた人たちが次々と車に駆け寄る。

中には、車内の様子をうかがう人の姿もあった。

目撃者は、「黒い車の運転手は自力で脱出して、ほかの人が救護にあたっていました」と話している。

事故車両は大破しタイヤつぶれる

事故があったのは、信号のある見通しのいい交差点だ。

側面がへこんだ白い車はヘッドライトが片方なくなり、タイヤはつぶれてしまっている。

黒い車は、白い車と衝突したはずみで横転したという。

この事故で黒い車に乗っていた10歳ほどの女の子を含むあわせて3人がけがをして病院に搬送されたが、命に別条はなかったという。

（「イット！」3月24日放送より）