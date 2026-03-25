3月22日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、サッカー日本代表に初招集された異色の新鋭・塩貝健人選手を特集。インタビューの中で意外な“得意料理”とコダワリを明かす一幕があった。

【映像】塩貝が自分で料理した“ボロネーゼ”（本人提供画像）

約1年半前まで大学サッカー部に所属し、驚異的なスピードでJ1、オランダ、ドイツとステップアップしてきた塩貝選手だが、そのプレーやトレーニングだけでなく、料理にも相当なコダワリがあった。自身が「試合前日に必ず食べる」と語るのが「得意料理のボロネーゼ」だ。

「連戦のときは毎日ボロネーゼ」というほどルーティンを厳守しているそうだが、作り方にもコダワリがあり、赤ワインの代わりにバルサミコソースを使い、「最近ではChatGPTともレシピを共有して流れまで完璧に作った」というほどの徹底ぶり。しかも「僕が作るより美味しいボロネーゼはあまり食べたことない」と味にも自信満々だ。

この“塩貝ボロネーゼ”には視聴者からも「めっちゃ美味しそう」「トマトソースいいね」「自分で作ってるんだ」「美味しそうだね」と好意的なコメントが多数寄せられていた。

（ABEMAスポーツタイム）