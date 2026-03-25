ユーチューブで人気を集める動画クリエーターが長岡市の小学校で出前授業を行いました。



この春から中学校へ進学する6年生に“大切にしているある言葉”を伝えました。





子どもたちに走り方を教えるこちらの男性……



YouTubeで陸上系のチャンネルを展開し6万人以上の登録者数を持つケンちゃんです。



【動画クリエーター ケンちゃん】

「去年の11月に新潟の古町商店街でダッシュしたイベントから先生との関係ができまして、ユーチューバーの仕事をお話してほしいと」





去年、新潟市の古町で開かれた短距離走のイベント。ケンちゃんは100メートルを10秒台で走る自慢の脚力を披露し商店街を盛り上げました。イベントをきっかけに長岡市の小学校で出前授業を行われました。将来なりたい職業のランキングで毎年上位にあがるユーチューブなどの動画クリエーター。映像の編集や企業への営業。軌道に乗るまでは地味で大変なことをたくさん経験してきたと話しました。そして、子どもたちに伝えたのはケンちゃんが大切にしているという言葉。＜動画クリエーター ケンちゃんの講演＞「“努力は夢中に勝てない”という言葉……夢中になったことは遊びでもなんでもいいです、それを全力でやり遂げてください」「そこで挑戦したことが……そういった過程が将来絶対にいきると思うので」この4月から中学校に上がる6年生たち。【4月から中学生という児童】「読書していて親に怒られちゃうこともあって、勉強で努力していてもあまり進まないから、夢中って本当に大切なんだなと思いました」「勉強は頑張りたいんですけど、それ以上に運動とか趣味とかも頑張っていきたい」“努力は夢中に勝てない” ケンちゃんの言葉を胸に刻み、進学への思いを新たにしていました。