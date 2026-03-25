赤ちゃんと離れたくないわんちゃんの光景が、4万再生を超えて温かい気持ちを届けています。寝る時間になったため、寝室に向かうことになった赤ちゃん。

その姿を見送るわんちゃんの姿に、「早く明日になってほしいね」「妹想いのお兄ちゃん」と絶賛の声が寄せられることとなりました。

【動画：『どうしても離れたくない』赤ちゃんのことが大好きな大型犬→寝る時間になったら…愛おしいお別れの様子】

赤ちゃんと離れたくなくて不満爆発のもんちゃん

赤ちゃんと離れたくないわんちゃんの姿が可愛いと話題になっているのは、YouTubeチャンネル『もんちゃんっていうよ。』に投稿された、ある晩の光景。

その日、シベリアンハスキーのもんちゃんとにこちゃんは、お部屋を区切るためのゲートの前に立っていたそう。その理由は、次女ちゃんがお部屋に帰る時間になったから。

ゲートの前で次女ちゃんを待つふたりの姿を見たパパが、「一緒にねんねはできないからね」と事情を説明してくれたものの、次女ちゃんとまだまだ一緒に遊びたいもんちゃんは不満が爆発！パパに抗議を始めたといいます。

次女ちゃんのことが大好きだと伝わってくるもんちゃんのその姿に、思わずほっこりした気持ちになってしまいます。

切なそうに赤ちゃんをお見送りするわんちゃんたち

そして、もんちゃんたちは次女ちゃんとのお別れの時間を迎えることに。ママに抱っこされた次女ちゃんの姿を目撃したもんちゃんとにこちゃんは、ママのあとをついて階段を登っていきますが、ふたりが入れるのはお部屋の前まで。

ふたりはゲートの先に入っていったママと次女ちゃんを切なそうに見つめるのでした。

そんなもんちゃんとにこちゃんの姿を見たママは、ふたりの頭を優しく撫でてあげたそう。すると、もんちゃんとにこちゃんは次女ちゃんが寝る時間なのだと納得してくれたのか、お利口にその場をそっと離れていったといいます。

赤ちゃんと離ればなれになったもんちゃんは…

眠るためにお部屋に帰った次女ちゃんを、お利口に見送ったもんちゃんとにこちゃん。

その後のふたりはというと…次女ちゃんと離ればなれになってしまったことでモヤモヤしたもんちゃんが、にこちゃんに八つ当たりしていたそう。（笑）

そんな次女ちゃんへの大きすぎる愛情を見たパパは、「ただ寝に行っただけなんだけど」と少し困惑しながらも、ふたりの姿を微笑ましく見守るのでした。

そんな愛情いっぱいのわんちゃんたちの光景には、温かなコメントが寄せられることに。「もんちゃんとにこちゃんの愛情に感動しました」「妹ちゃんをお見送りするもんちゃんの鳴き声がせつない」「なんとも尊い時間」と、わんちゃんたちの深い愛情に笑顔になる人が続出することとなったのでした。

YouTubeチャンネル『もんちゃんっていうよ。』では、そんな家族大好きなシベリアンハスキーのもんちゃんとにこちゃんの、笑顔あふれる日々が綴られています。

もんちゃん、にこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。