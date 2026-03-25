Snow Manの佐久間大介が、本日3月25日より放送の『一番くじ』の新CM『プレイリスト』篇に出演する。

（関連：【画像あり】Snow Man 佐久間大介出演、『一番くじ』2026新CMの場面カット）

本CMでは、2025年に掲げた“見つかる、キミの一番！”をキャッチコピーとして踏襲し、“プレイリスト”をコンセプトに、様々なシチュエーションで自由に楽しめる一番くじの世界をカラフルに演出。コンビニでくじを引いたり、自宅からオンラインで引いたり、仲間と書店で盛り上がったりといった、それぞれのシーンを“色分けされた世界観”で描写している。

『一番くじ』のCMに2度目の出演となる佐久間は、A賞が当たった際の喜びを得意のアクロバットを用いて全身で表現。ブランドのファンとしてリアルな一番くじ体験を持つ佐久間だからこそ表現できる、“引く瞬間”への愛情や感情の揺れも見どころだ。

また、本CMの公開を記念して、佐久間による商品についてのメッセージなどを掲載したスペシャルページが一番くじ倶楽部ウェブサイトにて公開となった。

・Snow Man 佐久間大介 コメント

Q. CM今回2度目の撮影ですが、今回の撮影を一言で表すと？

佐久間：「スーパー元気！」という言葉がぴったりのCMになったと思います。一番くじのCMは、前回も出させてもらいましたが、常に見ていて元気になります。「うわ、楽しそうだな！」ってワクワクするのが、このCMの良さだなと思ってます。今回は前回以上に動きのある演出になっていますし、オンラインのシーンもより力を込めて表現しました。僕も撮影していてもそう感じましたが、見てくれている方もみんな元気になれるCMになってるんじゃないかなって思います。

Q. 今回は、スマホで引く一番くじオンラインのシーンも撮影させていただきましたが、CMの見どころや、演じていて力が入った場面など、視聴者に注目してほしいポイントについてお聞かせください。

佐久間：「あ！自分の欲しい商品じゃなかった……」けど、「これもうれしい！」っていう感覚って、一番くじをやったことがある人ならきっと一度は経験していると思うんです。一番くじって“はずれ”がないからこそ、そこの表現が意外と繊細で難しかったですね。他の共演者の方とも「その時の気持ちを思い出せばいけるよね」なんて話しながら撮影に臨みました。また、撮影用のくじは、開いたら「A賞」って必ず書いてあるんですよ。なのに「悔しがってください」って言われて、「むずかし……！」みたいな（笑）。一番くじって「A賞」が当たったら絶対喜んじゃうじゃないですか。なので（そのうれしい気持ちとは）裏腹に、違う表情を演じるのは難しかったですが、とても楽しく撮影できました。

Q. 一番くじイメージキャラクター2年目ですが、意気込みを聞かせてもらえますか？

佐久間：今年は改めて、もっと様々な人に一番くじの楽しさを知ってもらいたいと思います。一番くじのCMが流れると、すごく元気がもらえるって、友達からもたくさん言ってもらったんです。それがうれしかったので、より元気な姿を、そして、一番くじがこんなに楽しめるんだ！っていう魅力をたくさん伝えられるように今年も頑張ります。ぜひ皆さん、一番くじ、そして佐久間大介をよろしくお願いします！！（一番くじポーズをしながら）一番くじ！

Q. CM視聴者やファンのみなさまへのメッセージをお願いします。

佐久間：僕の大好きな一番くじのCMに今年も出られるということで、本当にうれしいです。新CMが公開になりますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。今年もイメージキャラクターとして頑張っていきます。みなさんも一緒に一番くじを盛り上げてくださいね！よろしくお願いします。

（文＝リアルサウンド編集部）