SQUEEZEは、東京証券取引所からグロース市場への新規上場が承認されたと発表した。上場日は4月23日を予定している。

SQUEEZEは、2014年9月に設立。自社ホテルを運営するほか、システム開発・提供、宿泊施設の企画・開発、DXのコンサルティングなどを手掛けている。

募集株式数は701,500株。公募による売出株式数は175,000株、引受人の買取引受による売出株式数は950,900株、オーバーアロットメントによる売出株式数は168,800株。これにより上場時の発行済株式総数は3,220,800株となる。

売出株の放出元は、ケネディクス（570,100株）、エスコン（114,200株）、インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合（114,000株）、舘林真一氏（40,000株）、Canal Ventures Collaboration Fund1号投資事業有限責任組合（35,700株）、JR東日本スタートアップ（35,700株）、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合（34,000株）、FFGベンチャー投資事業有限責任組合（7,200株）。

2025年12月期の業績は、売上高が53億6,786万円、経常利益が5億2,686万円、純利益が6億1,704万円だった。期末時点の従業員数は119人。

証券コードは558A。1単元100株。主幹事証券会社はSBI証券。