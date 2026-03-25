ヒルトン沖縄宮古島リゾートは、「宮古島産いちごのストロベリーアフタヌーンティー」を3月8日から6月7日まで開催する。

地元農家から完熟状態で直接仕入れたいちごを使い、宮古島産いちごの自家製ピューレを使ったムースにラズベリーのジュレを重ねた「イチゴとラズベリーのケーキ」、練乳ムースの中に自家製コンフィチュールを忍ばせて牛皮で包んだ「イチゴと練乳の大福ムース」、キャラメリゼしたパイ生地に自家製カスタードとフレッシュいちごを重ねた「イチゴのミルフィーユ」などスイーツ9種類と、ストロベリーチリソースを合わせた「ポップコーンシュリンプ」、「イチゴと雪塩チーズのブルスケッタ」などセイボリー3種類を用意するほか、スコーンはストロベリージャムとシークヮーサーバターとともに提供する。ドリンクは森いちごのルイボスティーやドラゴンフルーツハーブティーなどのティー、コーヒーなど13種類を好きなだけ楽しめる。

場所は2階ロビーラウンジ「茶寮」。提供時間は正午から午後5時まで。料金は4,800円。税・サービス料込み。前日午後6時までの事前予約制。