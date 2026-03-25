「本気か？」元ド軍コンフォート、カブスで開幕ロースター入り…「急に必要とされる存在になった」古巣の専門メディアが見解

カブスと契約したコンフォートが開幕ロースター入りを果たした(C)Getty Images

元ドジャースの外野手で、今季からカブスとマイナー契約で合意していたマイケル・コンフォートが開幕ロースター入りした。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け「ドジャースファンは皆、驚きのあまり2度見しているだろう」と伝えた。

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コンフォートは、2024年オフにドジャースと1年1700万ドル（約26億円）で契約合意し、期待されて入団したものの、打率1割台と低迷。ポストシーズンでは登録メンバーから外れ、シーズン終了後にFAとなった。

同メディアは「カブスの視点から見れば、コンフォートと契約する論理は少なくとも理解できる。リスクの低い動きだ。マイナーリーグ契約だが、メジャーに定着すれば200万ドル（約3億円）の価値がある。ベテラン打者で、左打者。かつてはチームに大きな影響を与えた実績を持つ。さらに、ケガでシカゴの選手層が薄くなっているため、コンフォートは急に必要とされる存在になった」と見解を示した。