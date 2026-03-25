「本気か？」元ド軍コンフォート、カブスで開幕ロースター入り…「急に必要とされる存在になった」古巣の専門メディアが見解
カブスと契約したコンフォートが開幕ロースター入りを果たした(C)Getty Images
元ドジャースの外野手で、今季からカブスとマイナー契約で合意していたマイケル・コンフォートが開幕ロースター入りした。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』はこれを受け「ドジャースファンは皆、驚きのあまり2度見しているだろう」と伝えた。
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コンフォートは、2024年オフにドジャースと1年1700万ドル（約26億円）で契約合意し、期待されて入団したものの、打率1割台と低迷。ポストシーズンでは登録メンバーから外れ、シーズン終了後にFAとなった。
同メディアは「カブスの視点から見れば、コンフォートと契約する論理は少なくとも理解できる。リスクの低い動きだ。マイナーリーグ契約だが、メジャーに定着すれば200万ドル（約3億円）の価値がある。ベテラン打者で、左打者。かつてはチームに大きな影響を与えた実績を持つ。さらに、ケガでシカゴの選手層が薄くなっているため、コンフォートは急に必要とされる存在になった」と見解を示した。
カブスは鈴木誠也がWBCで盗塁の際に負傷して後十字靱帯の損傷と診断され、開幕は負傷者リスト（IL）で迎えることになっている。
記事では「もしかすると、カブスはドジャースが見出せなかった『何か』を見ているのかもしれない。スイングの微調整か、メカニクスの修正か、あるいは単なる環境の変化が何かを解き放つ可能性はある。しかし、それが実際の試合で証明されるまでは、この移籍は期待を抱かせるというよりも、むしろ『本気か？』と疑問の声を呼ぶことになりそうだ」と伝えている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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