佐々木朗希の15.58は「無視しがたい」OP戦乱調に地元メディアも懐疑的「マイナーリーグの選択肢が残っている」 「ドジャースの佐々木への対応は奇妙だ」
開幕前最後のオープン戦ではロバーツ監督から促されて、マウンドを降りるシーンもあった(C)Getty Images
すでに開幕4戦目の先発が内定しているドジャース・佐々木朗希をめぐって厳しい目がむけられている。
現地3月23日に行われたエンゼルスとのオープン戦に先発した佐々木は8四死球の大乱調となった。
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初回先頭のネトにいきなり死球を与えスタートすると、無死一、二塁から3者連続四球で押し出しの2点を献上。一死も奪えず、デーブ・ロバーツ監督から促されてマウンドを降りるとオープン戦の特別ルールで2回から再登板。
しかしここでもネトに再び死球を与えるなど乱調、オープン戦最終登板は2回3分の0、被安打0ながら8四死球5失点と迫る開幕に不安を残す内容となった。
オープン戦は4登板、8回3分の2を投げ、17四死球、防御率15.58と課題のコマンド力は最後まで改善できなかった。
最終登板後にロバーツ監督は改めて4戦目の先発を託すことを明言しているが、波紋が広がっている。
ドジャースの地元メディア『Dodegers Way』は佐々木のオープン戦最終登板の結果を受けて「佐々木朗希の今季最悪の登板でドジャースの先発ローテーションに暗雲」という題名で記事を配信。
記事の中では「春季キャンプを通じて佐々木が苦戦したものの」「ドジャースは24歳の彼がシーズン開幕時の先発ローテーションに指名されることを強調している」としている。
その上で佐々木が今春のオープン戦4試合で15.58の防御率を記録していることは「無視しがたい」と表現。
さらに「ドジャースがシーズン開幕で佐々木の変化を期待していたなら、考え直したほうがいいかもしれません」と続けている。
開幕前最終のエンゼルス戦の投球内容には「最後の登板は惨事だった」として、「ほとんど進歩の兆しを見せなかった」と断じている。
オープン戦の乱調もあり、ロバーツ監督が先発ローテーションを発表した際には「ファンの間で意見が分かれました」としながら、「ドジャースの佐々木への対応は奇妙だ」とさらに踏み込む。
佐々木の潜在能力の高さを認めながらも「問題は、昨年と同様に、佐々木がまだ成長を必要としていることだ」とさらに改善が必要だとしている。
24歳の若さもあり「マイナーリーグの選択肢が残っている」としながら、一般的な見方ではシーズン開幕をマイナーで始め、シーズン後半に投手陣の力になるという方法もあったとした。
記事の中では「しかしドジャースは、現状の計画がうまくいっていない明らかな兆候があるにもかかわらず、この問題を強要しようとしている」と計画にブレが生じているに関わらず、佐々木の先発を強行しようとしていると伝える。
ほかの候補に関しても、開幕に間に合わなかったブレイク・スネルの代役としても注目された左腕のジャスティン・ロブレスキーに関して「まだ完成品ではないが、現時点では佐々木よりもドジャースに競争力のある登板を提供できる可能性が高い」としている。
今後に関しては現在の内容が開幕後も続くようであれば「ローテーションでの滞在は短命になるだろう」として、スネルの復帰時期もからんでくるとした。
スネルが復帰して先発ローテーションが回ってくれば「ロバーツらはついに佐々木の育成に違うアプローチが必要だと気づくかもしれない」とまとめている。
昨年は肩の故障で出遅れ、シーズン終盤はリリーフとして力を発揮した。迎えたドジャース2年目はいよいよ先発としての真価が問われている。佐々木がいかにこの期間の学びを生かして、シーズンに繋げていくのか。現地30日のガーディアンズ戦の先発が予定されている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]