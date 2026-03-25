フジテレビの生田竜聖アナウンサーが２５日までに自身のＳＮＳを更新。７月で退社することを発表した同期・竹内友佳アナウンサーの最後の生放送の様子を伝えた。

竹内アナは２２日、ＳＮＳで「このたび、１５年間勤めてまいりましたフジテレビを７月上旬に退職することになりました」と報告。「３月２４日（火）『Ｌｉｖｅ Ｎｅｗｓ ｄａｙｓ』が、フジテレビアナウンサーとしての最後の出演となります」と伝えていた。

生田アナはインスタグラムに「今日は同期の最後の生放送でした」と書き始め、「ニュースキャスターに憧れてアナウンサーになった竹内 すっかりかっこいいニュースキャスターになっていました」と竹内アナを称賛。「１５年間、ありがとう！私の誇りです！」と感謝の言葉をつづった。

さらに「＃安宅くんも番組卒業 ＃お疲れ様でした」とつづり、竹内アナとともに番組卒業となる安宅晃樹アナウンサーのツーショットも披露した。

この投稿には「お疲れ様でした」「どこにいても同期と言うなの繋（つな）がりは永遠でずっと気にかける存在ですよね！」「しっかり目に焼き付けて泣きそうになりました」「友佳さんー 寂しすぎます」などの声が寄せられている。