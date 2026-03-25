「お母様ソックリ」「ママと瓜二つw」はいだしょうこ、47歳の誕生日に母や家族とのショット公開
俳優でタレントのはいだしょうこが、3月25日に自身のインスタグラムを更新し、47歳の誕生日を迎えたことを報告。母との写真や家族写真を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうこ
はいだは「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり、「母と私」と題した写真や家族写真を投稿。父、母、姉との集合ショットも披露した。
さらに「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたい」と今後への思いを明かし、「人生は一度きり。悔いなく生きたい。最期に『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように」と率直な心境もつづった。
投稿では「まだまだ歌います、いっぱい笑います、いっぱい描きます」と活動への意欲も示し、「これからの『はいだしょうこ』も、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
ファンからは祝福の言葉とともに「お母様ソックリですね」「お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」「本当に似てる」「本人かと思ったわ」「ママと瓜二つw」「お母様にそっくりですね 美人母娘」
【写真】「瓜二つ！」母とのショットを公開したはいだしょうこ
はいだは「また一つ、歳を重ねることができました。一生懸命産んでくれた母にも感謝です」とつづり、「母と私」と題した写真や家族写真を投稿。父、母、姉との集合ショットも披露した。
さらに「今まで出会ったすべての皆さんへの感謝の気持ちをわすれず、これからも笑顔で楽しく、素直で思いやりを持って過ごしていきたい」と今後への思いを明かし、「人生は一度きり。悔いなく生きたい。最期に『楽しかった！幸せだった！』と自分らしく幕が閉じられるように」と率直な心境もつづった。
投稿では「まだまだ歌います、いっぱい笑います、いっぱい描きます」と活動への意欲も示し、「これからの『はいだしょうこ』も、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
ファンからは祝福の言葉とともに「お母様ソックリですね」「お母様と瓜二つですね〜お綺麗です」「本当に似てる」「本人かと思ったわ」「ママと瓜二つw」「お母様にそっくりですね 美人母娘」