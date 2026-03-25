タレントでモデル・紗栄子が、モデルの長男・道休蓮（どうきゅう・れん）の１８歳誕生日を祝福した。

２５日のインスタグラムで「今日は長男ＲＥＮの１８歳のお誕生日でした １８歳は成人だと思うととても感慨深い日なんだけど、振り返ればなんだかあっという間の１８年でした」と回顧。「人生のどん底の時に、この子がいたから踏ん張ることができました。絶対に守らなければならない存在でしたが、同志のような存在でもありました」と思いをつづった。

「友達と遊ぶのが楽しいお年頃なはずだけど、昨夜、『お誕生日はママの大切な日でもあるんだから一緒にお祝いしようね』って伝えたからか、仲の良いお友達も一緒に今夜はみんなでお祝いすることができました」と共に祝ったという。

「私にとってはいつまでもあの頃とかわらない可愛い可愛い赤ちゃんだけど、世間から『大人』としてみなされた彼の歩む道は、これまでと違って彼自身が選んで進んでいけばいいと思います」とし、「自由は、自分で決めるということ。自由は、迷うことまで引き受けること。自由は、その分だけ責任があるということ。自由は、誰も代わりに決めてくれない世界であり、覚悟であり、いつだって孤独とセットだ。蓮、１８歳おめでとう」とメッセージ。

「自由って、なんでもできるということだから。だからこそ、何を選ぶかがとっても大事。自由を手にした君の、不自由を引き受ける勇気を、これからも母は見守り続けたいと思います」と思いを込めた。

幼少期の写真や昨年モデルデビューした姿をアップ。フォロワーは「可愛いからイケメンになって行くの尊い」「パパそっくり」「パパに激似」「親子関係素敵です」「紗栄ちゃんもママ１８歳おめでとうございます」などの声が寄せられている。

紗栄子はダルビッシュ有（現大リーグ・パドレス所属）との間に０８年３月に長男、１０年２月に次男が誕生。１２年に離婚を発表した。現在は栃木県で牧場「ＮＡＳＵ ＦＡＲＭ ＶＩＬＬＡＧＥ」を経営する。