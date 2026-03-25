国会では、日米首脳会談を受けた集中審議がおこなわれています。野党側は自衛隊の派遣をめぐり、憲法9条による制約を伝えたのか高市総理を追及しています。国会記者会館から中継です。

野党側は憲法9条の存在により、アメリカ側から無理な艦船の派遣を求められなかったのではないかと高市総理に迫りました。

無所属（立憲会派） 広田一 参院議員

「憲法9条の規範がしっかりとある、この旨を大統領のほうに伝えたのではないか」

高市総理

「我が国の法律の範囲内でできることと、できないことがある旨を伝えまして、これについて詳細に説明をいたしました。ただ、これ以上のことは外交上のやりとりですので、お答えは差し控えさせてください」

高市総理はこのように話した上で、「時々刻々と情勢が変化している」として、自衛隊の派遣については「現時点で予断を持って答えることは困難だ」と話しました。

停戦後の機雷の掃海の可能性については「状況を見て、法律に則って判断し、決めていかなければならない」との考えを示しました。

また、イラン情勢をめぐり、高市総理はきょうの答弁の中で「戦争」と発言しましたが、その後、「戦闘だ」と発言を訂正しています。