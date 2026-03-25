子ども4人の被服費が10万円！ 「気に入った服を着てほしい」4兄弟の母はどうする？【原作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
夫か妻、または両方に連れ子のいる再婚家庭「ステップファミリー」。そんなステップファミリーの生活を描いたのが、漫画『20歳でステップファミリーのママになりました。』（香澄：原作、なおたろー：漫画/KADOKAWA）だ。
本作の主人公・香澄さんは20歳の時、小学4年生・ねねさん＆小学2年生・ににくんを育てるシングルファザーのダダさんと結婚し、ステップファミリーのママとなった。その後、慶進（けいしん）くんと澄海（ひなみ）ちゃんを出産し、現在は6人家族に。
――お子さんが4人となると、食費や被服費も大変だと思います。香澄さん流の節約術を教えてください。
香澄さん（以下、香澄）：食費についてはコストコで大容量のお肉をまとめ買いして、その他のものは週に1〜2回買い出しに行っています。チラシを見比べたりはしていません。買い物は習い事の待ち時間にすませたいので、その時スーパーで安いものや旬のものからメニューを考える、というのが現時点での我が家のベストだと思っています。
――被服費について、ひとり分のサイズアウトした服を買いに行こうと思ったら他の子もいろいろ必要で……というエピソードがありました。
香澄：特に4月は大変ですね。ここ最近は入学式、卒業式が常にある状態で（笑）。我が家は下の子どもふたりが同時に保育園に入ったため、同じタイミングで揃えないといけないものが大量にあったし、小学生・中学生は学校指定のものがたくさんあるし。
本編では描かれていませんが、下のふたりが入園するときは全員で買い物に行ったのもあって、各自に言われるがまま購入したらお会計が10万円近くにもなってクラクラしました（笑）。
――兄弟が多いとお洋服のおさがりが便利かと思うのですが、香澄家ではどうでしょうか？
香澄：これが難しくて。我が家は上から女・男・男・女なのですが、例えばねねからににに学校のジャージをおさがりにしようとしても、サイズ差がそこまでないので結局あとから買い換えないといけなかったり。
私服は「自分が気に入ったものを着たい！」という気持ちがありますよね。子どもの気持ちを尊重したいし、特に上のふたりはもう思春期なので、親としては「わがままが言えない空気にはしたくないな」という思いもあります。だから節約は一旦脇において、「頑張って稼ごう！」と頭を切り替えています（笑）。
取材・文＝原智香