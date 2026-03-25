Cygamesが展開するスマートフォン向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV’ #1」が3月27日20時より放送される。今回から番組はリニューアルされ、新たなロゴやキービジュアル、スタジオセットでの配信となる。

初回放送では、次回ガチャ更新情報やストーリーイベントなどのゲーム最新情報に加え、『ウマ娘』の情報をより楽しくわかりやすく届ける新情報コーナーのほか、『ウマ娘』のモチーフとなった競走馬の魅力を知ることができるコーナーなどが予定されている。さらに、『ウマ娘』初のワールドツアーとなる「ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR『THE STAGE』」の最新情報も発表される見込み。

アーモンドアイなど7キャラ、ファミマで登場…「ウマ娘」5周年コラボ実施

(C)Cygames, Inc.

人気声優らが集結

出演者には、和氣あず未（スペシャルウィーク役）、Machico（トウカイテイオー役）、羊宮妃那（デアリングタクト役）、指出毬亜（ノースフライト役）、希水しお（デアリングハート役）、石原夏織（アーモンドアイ役）、海弓シュリ（フォーエバーヤング役）らが名を連ねている。

番組はYouTubeで配信予定。新体制となる「ぱかライブTV’」の初回放送として、今後の展開に注目が集まる。